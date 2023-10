- Politykom chodzi o głosy i poparcie, więc każda forma przemówienia do grupy społeczeństwa, która ma określone potrzeby i jest grupą docelową, jest kluczowym elementem każdej kampanii wyborczej - podkreśliła na początku rozmowy prof. Anna Szelągowska ze Szkoły Głównej Handlowej. Karolina Hytrek-Prosiecka zapytała swoją gościnię o to, czy w Polsce mamy nadzwyżkę mieszkań.

REKLAMA

Tak, mamy ponad 15,7 milionów mieszkań w zasobie mieszkaniowym, a gospodarstw domowych w deficycie mamy 14 milionów, więc ta nadwyżka jest. Problem jednak tkwi w tym, czy te wybudowane mieszkania nadają się do użytku. Bo mamy dużo mieszkań, których stan techniczny nie pozwala na zamieszkiwanie

- wyjaśniała gościni "Porannej rozmowy Gazeta.pl". Podkreśliła, że 2 miliony mieszkań z zasobów mieszkaniowych wymaga generalnych remontów, z powodu tego, że nie spełniają kryteriów. Prof. Szelągowska wskazała powód, dla którego nakłady na remonty i przystosowanie budynków do zamieszkania są i będą wysokie. - Pomijam tutaj lokale bez łazienek i toalet, to ok. 800 tysięcy mieszkań. Jesteśmy zobowiązani unijnymi dyrektywami do tego, by dostosować budynki do tego, żeby były energooszczędne i zeroemisyjne - mówila. - Jesteśmy w stanie wybudować 600 tysięcy mieszkań w 3-4 lata. Wówczas wskaźnik, o którym pisze Prawo i Sprawiedliwość swoim programie wyniesie 435 mieszkań na 1000 mieszkańców. Polityka mieszkaniowa musi być realizowana, ponieważ to jest niezbędny element polityki gospodarczej kraju - dodała profesorka. Przypomniała, że obecnie na 100 mieszkańców Polski przypada 415 mieszkań.

Mieszkalnictwo a obietnice wyborcze. Prof. Anna Szelągowska gościnią "Porannej rozmowy Gazeta.pl"

Lewica postuluje zbudowanie na terenach należących do Skarbu Państwa tanich mieszkań, których koszt najmu nie będzie przekraczał 20 za m2, a które będzie można kupić na raty z maksymalnym oprocentowaniem 3 proc. Obiecuje także walkę z reprywatyzacją. Koalicja Obywatelska z kolei chce dać kredyt 0 proc. i wprowadzić dopłaty do wynajmu mieszkań, o ile spełnia się konkretne warunki. Planuje też przekazać 10 mld zł samorządom na remontowanie pustych mieszkań komunalnych. Prawo i Sprawiedliwość mówi o kontynuacji programu "Pierwsze mieszkanie" i dalszym funkcjonowaniu Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Obiecuje również rozwój programów budownictwa socjalnego, komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego oraz przedstawia obietnice dotyczące m.in. ułatwień dla budujących domy i walki z nieuczciwymi praktykami na rynku nieruchomości. Trzecia Droga domaga się m.in. uwolnienia obrotu ziemią w granicach miast i proponuje program "Akademik za złotówkę". U Konfederacji pada obietnica obniżenia cen mieszkań o 30 proc.

Zobacz wideo Poranna rozmowa Gazeta.pl 3.10.2023

Czy wszystkie te programy mają sens, jakie skutki przyniosą próby ich wprowadzenia i czy są w ogóle możliwe do zrealizowania? O tym Karolina Hytrek-Prosiecka porozmawia z prof. Anną Szelągowską (Szkoła Główna Handlowa), która specjalizuje się w obszarze bankowości, finansów oraz rynku nieruchomości.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Ważne terminy dla wyborców

Wybory parlamentarne w Polsce zarządzono na 15 października. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 do 21. Z kalendarza wyborczego wynika, że wyborcy będą mogli złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania w dniach od 1 września do 12 października 2023 roku. W tym samym okresie możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania będą mieli również żołnierze oraz ratownicy odbywający służbę lub ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania, a także skoszarowani policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej. Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania do 2 października będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego lub skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Te same grupy wyborców do 6 października otrzymają szansę złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Do 5 października do publicznej wiadomości podane zostaną również informacje o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Szczegółowe informacje o godzinach transportu w dniu głosowania zostaną przekazane wyborcom do 12 października. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania może zostać złożony do 10 października. Do tego samego dnia swój wniosek będą musieli złożyć wyborcy przebywający w czasie wyborów na polskich statkach morskich.

***