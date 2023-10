Latarnik wyborczy ORB News dla Gazeta.pl. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Lewicy

- Marzę o Polsce, w której jest państwo świeckie. Marzę o tym, żeby kler nie mówił nam, co mamy robić i kogo kochać - mówił jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty podczas Marszu Miliona Serc 1 października w Warszawie. A co Lewica ma w programie i z jakimi postulatami idzie do wyborów? Ile te jej obietnice kosztują i jakie kontrowersje wiążą się z tą formacją? Zapraszamy na pierwszy odcinek latarnika wyborczego ORB News.

