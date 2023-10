Spada poparcie dla PiS-u, partia Kaczyńskiego bez szans na samodzielne rządzenie. Zyskuje Trzecia Droga [SONDAŻ]

Z opublikowanego w poniedziałek 2 października sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że największym poparciem nadal cieszy się Prawo i Sprawiedliwość, jednak poparcie dla partii rządzącej spada - wyniosło 32,3 proc. głosów [spadek o 1,5 pkt proc.]. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska z wynikiem 26,4 proc. [spadek o 1,7 pkt proc.]. Ostatnie miejsca na podium przypada Trzeciej Drodze - koalicja PSL-u i Polski 2050 Szymon Hołowni zanotowała wynik 12,1 proc. [wzrost o 3,1 pkt proc.]. WP zwraca uwagę, że jest to największy wzrost poparcia ze wszystkich komitetów. W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie: Konfederacja z wynikiem 9 proc. [wzrost o 0,2 pkt proc.] oraz Lewica, którą popiera 8,1 proc. ankietowanych [spadek o 0,6 pkt proc.].

Sondaż: Partia Kaczyńskiego bez szans na samodzielne rządzenie

Takie wyniki sondażowe przekładają się na następującą liczbę mandatów: PiS - 186 mandatów, Koalicja Obywatelska - 148, Trzecia Droga - 57, Konfederacja - 37, a Lewica - 31. Jednego posła miałaby mniejszość niemiecka. Wyliczenie dla portalu przygotował prof. Jarosław Flis. Z tych danych wynika, że Prawo i Sprawiedliwość nie byłoby w stanie utworzyć rządu Sejmie nawet w koalicji z Konfederacją - suma mandatów poselskich obu partii wynosi 223 mandaty. Aby stworzyć rząd, niezbędna jest większość, która wynosi 231 posłów.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Ważne terminy dla wyborców

Wybory parlamentarne w Polsce zarządzono na 15 października. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 do 21. Z kalendarza wyborczego wynika, że wyborcy będą mogli złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania w dniach od 1 września do 12 października 2023 roku. W tym samym okresie możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania będą mieli również żołnierze oraz ratownicy odbywający służbę lub ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania, a także skoszarowani policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej. Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania do 2 października będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego lub skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Te same grupy wyborców do 6 października otrzymają szansę złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Do 5 października do publicznej wiadomości podane zostaną również informacje o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Szczegółowe informacje o godzinach transportu w dniu głosowania zostaną przekazane wyborcom do 12 października. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania może zostać złożony do 10 października. Do tego samego dnia swój wniosek będą musieli złożyć wyborcy przebywający w czasie wyborów na polskich statkach morskich. Natomiast kapitanowie tych statków mogą zgłaszać wnioski o utworzenie na nich obwodów głosowania do dnia 15 września.

Przypomnijmy, że zgodnie z wynikami podanymi przez Państwową Komisję Wyborczą wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość z poparcie na poziomie 43,59 proc. głosów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska (PO, .N IPL, Zieloni) zdobył 27,40 proc. Trzecie miejsce zajął Sojusz Lewicy Demokratycznej, który poparło 12,56 proc. Za podium znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 8,55 proc. Z kolei na Konfederację zagłosowało 6,81 proc. Pozostałe komitety wyborcze nie przekroczyły progu wyborczego: Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy dostała 0,78 proc., Mniejszość Niemiecka - 0,17 proc., Skuteczni Piotra Liroya-Marca - 0,10 proc., Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów - 0,03 proc., a Komitet Wyborczy Prawica - 0,01 proc.

Obecnie rozkład mandatów w Sejmie wygląda następująco:

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość: 227 posłów;

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni - 129 posłów;

Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem) - 42 posłów;

Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 27 posłów;

Koło Poselskie Konfederacja - 11 posłów;

Koło Parlamentarne Polska 2050 - 6 posłów;

Koło Poselskie Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia - 3 posłów;

Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej - 3 posłów;

Koło Poselskie Polskie Sprawy - 3 posłów;

Posłowie niezrzeszeni - 9 posłów.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI w dniach 30 września - 1 października 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków. Sondaż prowadzono w pewnym stopniu, kiedy ulicami Warszawy szedł Marsz Miliona Serc, a w katowickim Spodku trwała konwencja Prawa i Sprawiedliwości.