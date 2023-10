Zgromadzenie rozpoczęło się w niedzielę w samo południe od wystąpienia tego, który zmobilizował ludzi do marszu - lidera PO i byłego premiera Donalda Tuska. Ludzie przed scenę ustawioną wzdłuż ulicy Marszałkowskiej docierali z czterech stron ronda Dmowskiego, co doskonale widać na nagraniach z Pałacu Kultury i Nauki. Ci, którzy nie mogli już wejść na samo rondo z powodu braku miejsca, ustawili się po obu stronach ulic, którymi przeszła manifestacja. Na jej czele szli między innymi Donald Tusk i Rafał Trzaskowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Niesamowity widok z Pałacu Kultury na Marsz Miliona Serc

Przemówienie Tuska podczas Marszu Miliona Serc. "Sami zostaliście, panie Kaczyński"

W czasie Marszu Miliona Serc Donald Tusk mówił, że "przeciwnik nie ma szans", jeśli "buduje się polityczną jedność". - Co oni mogą nam zrobić? Ponad milion ludzi. Może myśleli, że policję wyślą, a ja widziałem uśmiechniętych policjantów - tak trzymać. Sami zostaliście, panie Kaczyński. Ze swoją nienawiścią i pogardą, i partyjnymi towarzyszami. Sami jak palec. Uciekliście z Warszawy dzisiaj [na konwencję PiS w Katowicach - red.] i nie dziwię się. Ja też na waszym miejscu nie chciałbym zobaczyć tego, jak wygląda prawdziwa Polska, jak wyglądają dumne Polki, jak wyglądają dumni Polacy - podkreślił. Były premier zaapelował też do osób niezdecydowanych, aby poszły na wybory "dla przyszłych pokoleń". - Jeśli nie będziemy skuteczni, to może być na lata nasze ostatnie głosowanie. Nie wstydzę się patosu - ja kocham Polskę i byłbym za nią gotów oddać życie dla moich dzieci i wnuków. Nie wstydzę się tego! - zapewnił lider PO. - Ślubuję wam, że zakończymy wojnę polsko-polską dzień po wyborach. (...) Ludzie mówią: rozliczcie ich. I rozliczymy - obiecał.

Na początku marszu przemawiali także Rafał Trzaskowski, Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty. Najmłodszych wyborców zachęcała do głosowania najmłodsza kandydatka z list PO 22-letnia Wiktoria Bartosiewicz. Na rondzie "Radosława" z kolei, po godzinie 15:00, na scenie pojawił się między innymi szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak. - Zdrowie jest niezwykle ważne [...]. My jako fundacja robimy wszystko, żeby w szpitalach był najnowocześniejszy sprzęt. Wybory mają spowodować, że wszyscy pracujący w ochronie zdrowia zarabiali bardzo dobrze, żeby zawsze byli na miejscu, żeby chcieli pracować w Polsce. Nie odpuścimy nikomu, nawet tych zezłomowanych respiratorów. To nie jest kwestia polityki, ale naszych pieniędzy - podkreślał Owsiak. Policja nie podała liczb dotyczących liczby uczestników Marszu Miliona Serc. - Marsz zabezpieczało tysiące policjantów. Skierowanie sił dodatkowych było konieczne. Od kilku lat nie podajemy liczb. Nie będziemy tego zmieniać - zapewnił rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji podinsp. Sylwester Marczak, cytowany przez Polsat News.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Ważne terminy dla wyborców

Wybory parlamentarne w Polsce zarządzono na 15 października. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 do 21. Z kalendarza wyborczego wynika, że wyborcy będą mogli złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania w dniach od 1 września do 12 października 2023 roku. W tym samym okresie możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania będą mieli również żołnierze oraz ratownicy odbywający służbę lub ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania, a także skoszarowani policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej. Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat, najpóźniej w dniu głosowania do 2 października będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, lub skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Te same grupy wyborców do 6 października otrzymają szansę złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Do 5 października do publicznej wiadomości podane zostaną również informacje o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Szczegółowe informacje o godzinach transportu w dniu głosowania zostaną przekazane wyborcom do 12 października. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania może zostać złożony do 10 października. Do tego samego dnia swój wniosek będą musieli złożyć wyborcy przebywający w czasie wyborów na polskich statkach morskich.

Przypomnijmy, że zgodnie z wynikami podanymi przez Państwową Komisję Wyborczą wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość z poparcie na poziomie 43,59 proc. głosów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska (PO, .N IPL, Zieloni) zdobył 27,40 proc. Trzecie miejsce zajął Sojusz Lewicy Demokratycznej, który poparło 12,56 proc. Za podium znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 8,55 proc. Z kolei na Konfederację zagłosowało 6,81 proc. Pozostałe komitety wyborcze nie przekroczyły progu wyborczego: Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy dostała 0,78 proc., Mniejszość Niemiecka - 0,17 proc., Skuteczni Piotra Liroya-Marca - 0,10 proc., Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów - 0,03 proc., a Komitet Wyborczy Prawica - 0,01 proc.

***