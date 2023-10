Na dwa tygodnie przed wyborami "Do Rzeczy" z antyunijną okładką. "Kremlowska tuba w Twoim domu"

Na okładce najnowszego wydania "Do Rzeczy" zamieszczone zostało zdjęcie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz hasło: "Tak! Należy wyjść z Unii Europejskiej!". Ma to być zapowiedź eseju Tomasza Cukiernika.

Na dwa tygodnie przed wyborami "Do Rzeczy" z antyunijną okładką. "Kremlowska tuba"

Antyunijny wydźwięk okładki tygodnika wywołał spore emocje w sieci. "Do Rzeczy - kremlowska tuba w Twoim domu. Po lewej ruski papier toaletowy, po prawej lista 'funkcjonariuszy' tego szmatławca" - napisał europoseł Łukasz Kohut, który udostępnił nie tylko okładkę gazety, ale także listę osób w niej publikujących.

"Wy możecie wyjść. My zostajemy!" - stwierdziła w odpowiedzi na antyunijne hasło posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. "PIS OUT! Polska zostaje w Europie" - podkreślił z kolei Przemysław Słowik, przewodniczący Zielonych. "To wychodźcie. Polska zostanie" - zaznaczył Rafał Mrowicki z Wirtualnej Polski. "Zrobić Wam kanapki na drogę?" - zapytał ironicznie Przemysław Staroń, zdobywca tytułu Nauczyciel Roku 2018.

Inni komentujący zwracali uwagę, że to wyjście "prosto do Putina". "Wyjść z Unii by wpaść w ręce Rosji" - napisał jeden z użytkowników serwisu X (dawniej Twitter).

