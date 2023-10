W niedzielę 1 października w Warszawie odbył się organizowany przez partie opozycyjne Marsz Miliona Serc. Według szacunków podanych przez stołeczny ratusz w wydarzeniu wzięło udział około miliona osób. Policja odżegnywała się od podawania liczb, ale Jarosław Kaczyński na niedzielnej konwencji PiS w Katowicach, twierdził, powołując się na dane otrzymane od policji, że na marszu było 60 tys. ludzi. Tego samego dnia w Nowym Jorku odbyła się 86. Parada Pułaskiego, święto amerykańskiej Polonii mające na celu uhonorowanie Kazimierza Pułaskiego. W obchodach dorocznej parady wziął udział prezydent Andrzej Duda.

Podczas obchodów Parady Pułaskiego dziennikarz stacji TVN24 zadał Dudzie pytanie, czy zbliżające się wybory wpłynęły na jego decyzję o udziale w obchodach polonijnego wydarzenia. W odpowiedzi prezydent stwierdził, że nie uczestniczy w wyborach oraz podkreślił rolę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, która, jego zdaniem, stanowi priorytet dla polskiego rządu.

- Ja w wyborach nie uczestniczę, więc myślę, że nie ma to znaczenia. Natomiast dla mnie było ważne to, żeby być. To jedna z bardzo wielu moich wizyt, które będą miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Proszę pamiętać, że jednym z priorytetów w ramach naszej prezydencji w Unii Europejskiej jest właśnie umacnianie sojuszu między USA a UE. Przede wszystkim Polską - odpowiadał Andrzej Duda.

Na kolejne pytanie dotyczące odbywającego się w Warszawie Marszu Miliona Serc prezydent udzielił bardzo krótkiej odpowiedzi. - Są marsze, są konwencje. Dużo się dzieje. Jest teraz w Polsce kampania wyborcza. To normalne - kwitował Duda.

Polonia obchodzi Paradę Pułaskiego w Nowym Jorku. Prezydent: Umacniają sojusz polsko-amerykański

Pierwsza Parada Pułaskiego odbyła się w 1937 roku. Od tamtego czasu odbywa się każdego roku w pierwszą niedzielę października w Nowym Jorku. Data parady zbliżona jest do obchodzonego 11 października Dnia Pamięci Generała Pułaskiego. Święto upamiętnia śmierć polskiego generała w bitwie pod Savannah, toczonej w trakcie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Podczas obchodów tegorocznej parady uczestnicy maszerowali Piątą Aleją, główną ulicą Manhattanu.

- To bardzo jednoczące święto. To zaszczyt, że jestem pierwszym prezydentem RP w historii, który jest na tym największym spotkaniu Polonii na świecie. Tym bardziej że jest to spotkanie doroczne. Bardzo się cieszę, że mogłem być z moimi rodakami - mówił Andrzej Duda podczas rozmowy z dziennikarzem. - Oni umacniają dzisiaj ten sojusz polsko-amerykański, który jest bardzo ważny dla naszego bezpieczeństwa, ważny dla naszej gospodarki - ocenił środowiska polonijne.