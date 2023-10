Marsz Miliona Serc. Przemówienie Tuska pokazały media publiczne. Ale brytyjskie, nie polskie

W niedzielę w Warszawie odbył się Marsz Miliona Serc. Według stołecznego ratusza w manifestacji zorganizowanej przez Koalicję Obywatelską udział wzięło około miliona osób. - 15 października mamy naprawdę niezwykłą szansę. (...) To nie jest wysiłek pójść i zagłosować - podkreślił w czasie swojego przemówienia Donald Tusk. - To my jesteśmy narodem, nas jest przygniatająca większość. I jest jakaś ponura władza, która dzisiaj uciekła ze stolicy. Ale wróci tu. I 15 października do nas należy zadanie sprawienia, by zniknęła stąd na dobre. To jest dla nas zadanie historyczne. Wasza miłość do dzieci, rodziny i Polski jest sto razy silniejsza od tej władzy PiS. Musicie przekonać resztę Polski, że możemy znowu być dumną wspólnotą. Idźcie i zwyciężajcie! - powiedział lider PO.

W tym samym czasie w Katowicach odbywała się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie to wydarzenie, a nie transmisję z Marszu Miliona Serc mogli, oglądać widzowie TVP Info. Dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek opublikował zdjęcie, na którym widać, co w niedzielę pokazywały największe polskie stacje telewizyjne:

Na stronie tvp.info możemy za to przeczytać artykuł pt. "Nawet Niemcy nie wierzą Tuskowi? Zeit: Na marszu w Warszawie 100 tys.".

Marsz Miliona Serc. Przemówienie Tuska w BBC

Przemówienie Donalda Tuska mogli za to zobaczyć widzowie BBC. Brytyjski nadawca transmitował bowiem wystąpienie byłego premiera. Słowa lidera PO przytaczają również inne zagraniczne media. Reuters pisze o "setkach tysięcy ludzi, którzy wzięli udział w wiecu opozycji, na dwa tygodnie przed wyborami, które według liberalnej Platformy Obywatelskiej mogą zadecydować o przyszłości Polski w Unii Europejskiej i jej pozycji demokratycznej". Również "The Guardian" podkreśla, że w Warszawie "przed kluczowymi wyborami" zgromadziły się "ogromne tłumy".

Associated Press w swoim tekście cytowała słowa Tuska, który powiedział, że "już nikt nie jest w stanie powstrzymać tej siły". - Niech nikt w ekipie rządzącej nie ma złudzeń: ta zmiana na lepsze jest nieunikniona - mówił, co zacytowało amerykańskie ABC News. O marszu pisały też m.in. media hiszpańskie i francuskie.

