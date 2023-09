Do wyborów parlamentarnych zostało zaledwie kilkanaście dni, warto zatem zadbać o dopełnienie wszelkich formalności, aby wyborcy mieli pewność, że będą mogli wziąć w nich udział. O jakich datach należy pamiętać?

REKLAMA

Zobacz wideo Co politycy mają zamiar zrobić z bezdomnością?

Wybory parlamentarne 2023. Kalendarz wyborczy - te daty są kluczowe

Podczas briefingu prasowego, który odbył się 29 września, szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przypomniała o najważniejszych terminach w kalendarzu wyborczym. W poniedziałek 2 października upływa termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców z niepełnosprawnością, osób korzystających z nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

- Taki wniosek należy złożyć do właściwego komisarza wyborczego, jeśli osobom będzie łatwiej złożyć go w urzędzie gminy, to taki wniosek zostanie poprzez urzędnika wyborczego przekazany komisarzowi wyborczemu - przekazała Pietrzak, cytowana przez TVN 24.

2 października upływa też termin zgłoszenia potrzeby transportu do lokalu wyborczego. Może z niego skorzystać wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. W tej sprawie należy zgłosić tę potrzebę do urzędu gminy.

W piątek 6 października upływa termin zgłaszania wniosków dotyczących pełnomocnictwa przez osoby posiadające orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Mogą to również zrobić osoby, które w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Natomiast do wtorku 10 października wyborcy przebywający za granicą mogą składać wnioski o ujęcie ich w spisie wyborców. Można to zrobić przy użyciu usługi e-Wybory (www.ewybory.msz.gov.pl), składając wniosek papierowy w wyznaczonym miejscu lub poprzez złożenie wniosku poprzez pocztę elektroniczną do odpowiedniego konsula. Do tego dnia wnioski o ujęcie w spisie wyborców mogą też zgłaszać osoby przebywające na polskich statkach morskich. Biorą wówczas udział w głosowaniu w obwodach utworzonych na tych statkach.

Do czwartku 12 października wyborcy mogą składać wniosek o zmianę miejsca głosowania. Można go złożyć w formie papierowej do odpowiedniego urzędu gminy lub poprzez stronę internetową gov.pl.

Sprawdź, czy jesteś na liście wyborców. Jak to zrobić?

Magdalena Pietrzak zwróciła również uwagę, aby wyborcy sprawdzili swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Można zrobić przez stronę gov.pl. Każdy wyborca znajdzie tam informacje o miejscu, okręgu oraz obwodzie głosowania, w którym może uczestniczyć. Przypominamy też, że do północy 13 października (piątek) może trwać kampania wyborcza. Natomiast wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 15 października w godz. 7:00 - 21:00 - czytamy na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.