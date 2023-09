Donald Tusk uważa, że stawką najbliższych wyborów parlamentarnych będzie obecność Polski w Unii Europejskiej. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej wypowiedział się również m.in. na temat relacji polsko-ukraińskich, a także stwierdził, że "PiS zalał Polskę i Europę setkami tysięcy migrantów, zarabiając na tym jeszcze pieniądze".

Tusk o decyzjach, które podejmuje PiS i Kaczyński: Finałem będzie wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej

29 września Donald Tusk mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że jednym z priorytetów po wyborach powinno być "utrzymanie i wzmocnienie Polski w Unii Europejskiej". Przewodniczący PO stwierdził też, że działania partii rządzącej zmierzają w przeciwnym kierunku.

- Niektóre decyzje, szczególnie w ostatnich tygodniach, Kaczyńskiego i PiS-u, układają się już w bardzo logiczny ciąg, którego finałem będzie wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Więc te wybory naprawdę są także o tę sprawę, o obecność Polski w Unii - powiedział Donald Tusk. Tusk zauważył, że spory Prawa i Sprawiedliwości z Brukselą przekładają się na problemy, jakich doświadczają Polacy. Wspominał w tym kontekście o dokładaniu się przez Polskę do Krajowego Planu Odbudowy, Funduszu Spójności czy Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

- My płacimy składki. Polska jest częścią Unii, która zaciągnęła wielkie kredyty na to KPO. PiS zablokował KPO. W Polsce nie ma tych pieniędzy. Zagrożone są inne fundusze ze względu na łamanie prawa europejskiego i tę głupią wojnę PiS-u z Brukselą, więc w ogóle zagrożone są wszelkie pieniądze europejskie, do których my się dorzucamy. W tym nie ma słowa przesady. Kaczyński doprowadził do tego, że to polski podatnik finansuje dzisiaj Niemców, Francuzów i Włochów, bo oni te pieniądze wzięli, wydają, a myśmy się do tego tylko dorzucili - powiedział Donald Tusk.

Donald Tusk zabrał głos ws. relacji z Ukrainą. "Pomagać, ale też mieć wyczucie, co jest w interesie Polski"

Tusk mówił o "zalewaniu Polski i Europy migrantami" w kontekście afery wizowej. - Premier Morawiecki i prezes Kaczyński bezpośrednio, osobiście odpowiadają za to, że wytworzyli mechanizm de facto wielkiego przemytu na wielką skalę, przemytu ludzi. Ich minister, minister Czaputowicz (były szef MSZ - red.) potwierdził, że robili to intencjonalnie, że mieli świadomość, a nawet cieszyli się z tego, że tylu migrantów przechodzi - powiedział przewodniczący PO.

Donald Tusk nakreślił także swoją wizję relacji polsko-ukraińskich. Tusk stwierdził, że "trzeba było od samego początku z prezydentem Zełenskim rozmawiać po partnersku". - Pomagać, ale też mieć wyczucie, co jest w interesie Polski, a co nie. Ale w żadnym wypadku też nie można sobie pozwalać na gwałtowny zwrot - podkreślił lider PO. Tusk oświadczył również, że nie ma alternatywy dla polityki proukraińskiej, ale muszą być rozwiązania, które chronią polskie interesy w tej polityce proukraińskiej.