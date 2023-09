Podczas dwudniowego pobytu w Polsce pięciu europejskich parlamentarzystów kontrolowało proces przygotowywania październikowych wyborów. Jak poinformowało radio RMF FM, politycy przybyli z tzw. przedwyborczą delegacją, która poprzedza misję obserwacyjną Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Ta pojawi się w kraju w czasie wyborów.

REKLAMA

Zobacz wideo Co politycy mają zamiar zrobić z bezdomnością

Polskie wybory budzą zastrzeżenia delegacji Rady Europy

W trakcie pobytu w Polsce członkowie delegacji spotkali się m.in. z prezydencką ministerką Małgorzatą Paprocką, z przedstawicielami organizacji prawniczych oraz obywatelskich. Odwiedzili także Państwową Komisję Wyborczą. Po skończonej wizycie parlamentarzyści przedstawili szereg obaw związanych z brakiem uczciwości kampanii wyborczej i październikowych wyborów.

Wśród głównych zarzutów znalazło się: jednoczesne przeprowadzanie referendum i wyborów parlamentarnych. Nie zabrakło krytyki brzmienia pytań referendalnych, które według delegacji zostały sformułowane w sposób sugerujący odpowiedź. Co więcej, zdaniem polityków "zobowiązanie wyborców do jawnej odmowy wzięcia karty do głosowania w referendum można uznać za zagrożenie zasady tajności głosowania dla tych, którzy chcą wziąć udział tylko w jednym bądź dwóch z trzech głosowań".

Niezrównoważony przekaz w mediach publicznych

Delegacja Rady Europy zwróciła uwagę także na niezrównoważony przekaz w mediach publicznych. Według europejskich polityków istnieje też duża obawa związana z zacieraniem się granic pomiędzy działalnością państwową i partyjną przez rządzące ugrupowania polityczne. Ich uwagę zwróciło także finansowanie kampanii wyborczej, które może okazać się nie w pełni przejrzyste.

Delegacja skrytykowała nie tylko sam przebieg wyborów, ale także kwestionowanie przez Polskę (czyli obecny polski rząd) uprawnień kluczowych sądów krajowych i zagranicznych, co zdaniem przedstawicieli RE może prowadzić do niepewności w przypadku możliwego zakwestionowania wyników wyborów.

PKW zaapelowała o "poszanowanie godności człowieka"

We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do Polaków z przedwyborczym apelem. "W związku z wyborami do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonymi na 15 października 2023 r. trwa obecnie najbardziej intensywny okres kampanii wyborczej. Naturalne w tej sytuacji emocje i oczekiwania stają się coraz wyraźniejsze i są artykułowane coraz częściej i głośniej" - czytamy we wstępie.

"Wśród wielu wydarzeń, będących potwierdzeniem głębokiej troski Polek i Polaków o przyszłość naszego kraju, mają też miejsce zdarzenia budzące niepokój, w tym także nieakceptowane przejawy agresji słownej i siłowej wobec innych" - podkreśliła PKW.

W ostatnich dniach wzrosła liczba ataków wymierzona w głównej mierze w polityków. Ofiarami agresji padli m.in. przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości. Mając na uwadze obecne nastroje Polaków, PKW zaapelowała "o poszanowanie godności każdego człowieka i podejmowanie wyłącznie działań zgodnych z prawem, tak aby przeprowadzane wybory gwarantowały rzeczywistą realizację konstytucyjnych praw wyborczych obywateli".