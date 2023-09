Z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że różnica między największymi partiami politycznym w Polsce na nieco ponad dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi wynosi 8 punktów procentowych. Chęć udziału w głosowaniu zadeklarowało 61,4 proc. badanych [mniej o 1,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu tej pracowni z 20 września - przyp. red.]. Znacząco, bo prawie o połowę, zmniejszyła się liczba wyborców niezdecydowanych.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Wawer zarzuca Michałowi Kobosce niekonsekwencję w głosowaniach w Sejmie

Najnowszy sondaż: Maleje grupa niezdecydowanych, Trzecia Droga i Lewica łeb w łeb

Zgodnie z najnowszym sondażem IBRiS Prawo i Sprawiedliwość mogłoby otrzymać 35,1 proc. głosów [wynik bez zmian], a Koalicja Obywatelska zanotowała 0,9 pkt proc wzrostu i może liczyć na poparcie na poziomie 27 proc. Trzecia Droga zajęła trzecie miejsce z wynikiem 10,4 proc. [wzrost o 1,2 pkt proc.]. Tuż za podium, z niewielką stratą do koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni, uplasowała się Lewica - jej poparcie to 10,1 proc. [wzrost o 1 pkt proc.]. Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja z wynikiem 9,5 proc. [spadek o 0,4 pkt proc.]. Swoich kandydatów do parlamentu nie wprowadziliby natomiast Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polska Jest Jedna. Ugrupowania te mają wynik poniżej 5-procentowego progu wyborczego. Aż o 3,5 procent zmalała liczba wyborców niezdecydowanych i wyniosła 5,6 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniu 27 września 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Hipotetyczny podział mandatów po wyborach 2023

Redakcja portalu przygotowała hipotetyczny podział mandatów na podstawie badania sondażowego IBRiS. Wynika z niego, że PiS zdobyłby 195 mandatów, KO - 150, Trzecia Droga - 41, Lewica - 38, Konfederacja - 35, mniejszość niemiecka - 1. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie mogłaby rządzić ani samodzielnie, ani razem z Konfederacją - suma mandatów to 230 przy wymaganej większości 231. Trzy siły opozycyjne: KO, Trzecia Droga i Lewica miałyby wspólnie 229 mandatów.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Ważne terminy dla wyborców

Wybory parlamentarne w Polsce zarządzono na 15 października. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 do 21. Z kalendarza wyborczego wynika, że wyborcy będą mogli złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania w dniach od 1 września do 12 października 2023 roku. Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania, do 2 października będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego lub skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Te same grupy wyborców do 6 października otrzymają szansę złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Do 5 października do publicznej wiadomości podane zostaną również informacje o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Szczegółowe informacje o godzinach transportu w dniu głosowania zostaną przekazane wyborcom do 12 października. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania może zostać złożony do 10 października. Do tego samego dnia swój wniosek będą musieli złożyć wyborcy przebywający w czasie wyborów na polskich statkach morskich. Natomiast kapitanowie tych statków mogli zgłaszać wnioski o utworzenie na nich obwodów głosowania do dnia 15 września.

W jaki sposób można wziąć udział w wyborach? Gazeta.pl

Wybory parlamentarne w 2019 roku

Przypomnijmy, że zgodnie z wynikami podanymi przez Państwową Komisję Wyborczą wybory parlamentarne w 2019 roku wygrało Prawo i Sprawiedliwość z poparcie na poziomie 43,59 proc. głosów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska (PO, .N IPL, Zieloni) zdobył 27,40 proc. Trzecie miejsce zajął Sojusz Lewicy Demokratycznej, który poparło 12,56 proc. Za podium znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 8,55 proc. Z kolei na Konfederację zagłosowało 6,81 proc. Pozostałe komitety wyborcze nie przekroczyły progu wyborczego: Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy dostała 0,78 proc., Mniejszość Niemiecka - 0,17 proc., Skuteczni Piotra Liroya-Marca - 0,10 proc., Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów - 0,03 proc., a Komitet Wyborczy Prawica - 0,01 proc.

Obecnie rozkład mandatów w Sejmie wygląda następująco: