W wyborach parlamentarnych będziemy głosować 15 października między godziną 7:00 a 21:00. Kandydaci do Sejmu i Senatu, których wybierzemy, otrzymają nasz głos, jeżeli we właściwy sposób wypełnimy kartę do głosowania. Jeśli wyborca popełni jakikolwiek błąd, jego głos będzie nieważny. Przepisy kodeksu wyborczego jasno informują, w jaki sposób należy zagłosować, aby mieć wpływ na wynik wyborów.

Zobacz wideo Gwiazdy zachęcają do wzięcia udziału w wyborach. Ty decydujesz!

Wybory 2023. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak "X" przy nazwisku jednego kandydata

Osoby, które 15 października wezmą udział w wyborach parlamentarnych, dostaną dwie jednostronicowe karty do głosowania z nazwiskami kandydatów. Na jednej będą wymienione osoby kandydujące do Sejmu, na drugiej kandydaci do Senatu. Aby zagłosować na kandydata, którego wybierzemy, będzie trzeba postawić znak "X" w kratce obok jednego nazwiska (jeden "X" na karcie do Sejmu i jeden "X" na karcie do Senatu). Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego za taki znak zostaną uznane "co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki". Część wyborców popełnia błąd, zaznaczając swoją decyzję w inny sposób (nie krzyżykiem), co prowadzi do uznania głosu za nieważny. Innym błędem, którego należy się wystrzegać, jest postawienie znaku "X" poza kratką przy nazwisku kandydata.

Znak "X" należy postawić obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu. To samo dotyczy głosowania na kandydatów do Senatu. Jeśli dany wyborca postawi znak "X" przy większej liczbie kandydatów lub nie zaznaczy żadnego nazwiska, jego głos będzie nieważny. Warto o tym pamiętać, ponieważ postawienie znaku "X" przy większej liczbie kandydatów to jeden z błędów najczęściej popełnianych przez wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu. Numery sześciu komitetów wyborczych, które mają kandydatów we wszystkich okręgach

We wszystkich okręgach wyborczych znajdziemy na kartach do głosowania kandydatów na posłów z sześciu ogólnopolskich komitetów wyborczych. Ich kolejność została ustalona w drodze losowania. Będą to:

Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy; Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe; Komitet Wyborczy Nowa Lewica; Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość; Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni.

W części okręgów wyborcy będą mogli głosować także na kandydatów komitetów, które zarejestrowały swoje listy tylko w niektórych rejonach Polski. Będą to: Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna, Komitet Wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju oraz Komitet Wyborczy Normalny Kraj.