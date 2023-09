Kaczyński pewny swego. "15 października otwieramy szampana i może nie tylko"

Zobacz wideo Równość płac kobiet i mężczyzn zdaniem uczestników Debaty wyborczej Gazeta.pl

W środę Jarosław Kaczyński odwiedził Pruszków, gdzie stwierdził, że "nie ma w Polsce innych sił politycznych", niż jego partia i cała Zjednoczona Prawica, które "są w stanie w Polsce zapewnić niepodległość, demokrację i rozwój". - Przed nami kilkanaście dni ciężkiej pracy, ale przypominam - i to jest obowiązek każdego, kto chce naprawdę naszego zwycięstwa - konwencja w Katowicach. Tam musimy być - mówił.

Po tej konwencji jeszcze więcej siły, jeszcze więcej energii i w niedzielę, 15 października, w imieniny Jadwigi - bo akurat moja śp. mama była Jadwigą - otwieramy szampana i może nie tylko

- zachęcał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński w Pruszkowie o aferze wizowej i bezpieczeństwie granic

Lider PiS-u powtórzył swoje zapewnienia w sprawie afery wizowej - jego zdaniem nic takiego nie ma miejsca, a aferę nazwał "kłamstwem trzydziestolecia". Odniósł się do doniesień na temat tego, że polskie służby konsularne miały przyjmować pieniądze za wydawanie wiz oraz pozwoleń na pracę dla migrantów z krajów Afryki i Azji. "Nikt żadnych 250 tysięcy wiz nie wydawał. Rzeczywiście jest problem ponownego szlaku bałkańskiego - uchodźcy idą przez kraje bałkańskie, przez Węgry, przez Słowację. Jedni później przez Czechy i do Niemiec, a inni wygodniejszą, krótszą drogę - przez Polskę, bo tu są lepsze autostrady równoleżnikowe i można dotrzeć łatwiej do Niemiec" - podkreślił Kaczyński.

Wicepremier skomentował również postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie. Przypomnijmy, że wydał on ostatnio zabezpieczenie zakazujące ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze publicznego wypowiadania się i publikowania w mediach społecznościowych oświadczeń i informacji dotyczących filmu Agnieszki Holland "Zielona granica", w których następowałyby nawiązania, zestawienia lub porównania reżyserki i jej twórczości ze zbrodniczymi reżimami. Kaczyński powiedział, że "w ochronie granic nie przeszkodzą żadne kłamliwe, bezczelne, niesłychane filmy ani wyroki, w cudzysłowie, 'sądów', które zakazują nam, np. ostatnio ministrowi Ziobrze, by wypowiadał się w sprawie tego filmu". Prezes PiS-u powołał się na Konstytucję, która gwarantuje wolność słowa.

Marsz Miliona Serc w Warszawie. Początek w południe 1 października na Rondzie Dmowskiego

Najbliższa niedziela to również czas dużej mobilizacji największej partii opozycyjnej. 1 października ulicami Warszawy przejdzie Marsz Miliona Serc. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ma nadzieję, że w organizowanym przez niego pochodzie wezmą udział "tysiące ludzi z Polską w sercach, którzy nie dali się złamać" rządowi Prawa i Sprawiedliwości. "To już w tę niedzielę widzimy się wszyscy w Warszawie! Do zobaczenia o 12:00 na Rondzie Dmowskiego!" - napisali przedstawiciele PO na Twitterze [obecnie portal X]. Uczestnicy Marszu Miliona Serc mają z Ronda Dmowskiego pójść na ulicę Marszałkowską, a następnie ul. Świętokrzyską i al. Jana Pawła II. Marsz PO zakończy się na Rondzie Radosława.

Tysiące ludzi z Polską w sercach, którzy nie dali się złamać. Nie bójcie się, nikt nas dzisiaj nie zagłuszy. Stajemy do walki ze złem, twarzą w twarz, rozliczyć tę władzę, żeby Polska znowu była wolna od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. 1 października w samo południe spotkamy się w Warszawie

- zachęca do udziału w Marszu były premier.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Ważne terminy dla wyborców

Wybory parlamentarne w Polsce zarządzono na 15 października. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00. Z kalendarza wyborczego wynika, że wyborcy będą mogli złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania w dniach od 1 września do 12 października 2023 roku. W tym samym okresie możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania będą mieli również żołnierze oraz ratownicy odbywający służbę lub ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania, a także skoszarowani policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej. Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania do 2 października, będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, lub skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Te same grupy wyborców do 6 października otrzymają szansę złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Do 5 października do publicznej wiadomości podane zostaną również informacje o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Szczegółowe informacje o godzinach transportu w dniu głosowania zostaną przekazane wyborcom do 12 października. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania może zostać złożony do 10 października. Do tego samego dnia swój wniosek będą musieli złożyć wyborcy przebywający w czasie wyborów na polskich statkach morskich. Natomiast kapitanowie tych statków mogą zgłaszać wnioski o utworzenie na nich obwodów głosowania do dnia 15 września.

Przypomnijmy, że zgodnie z wynikami podanymi przez Państwową Komisję Wyborczą wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość z poparcie na poziomie 43,59 proc. głosów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska (PO, .N IPL, Zieloni) zdobył 27,40 proc. Trzecie miejsce zajął Sojusz Lewicy Demokratycznej, który poparło 12,56 proc. Za podium znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 8,55 proc. Z kolei na Konfederację zagłosowało 6,81 proc. Pozostałe komitety wyborcze nie przekroczyły progu wyborczego: Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy dostała 0,78 proc., Mniejszość Niemiecka - 0,17 proc., Skuteczni Piotra Liroya-Marca - 0,10 proc., Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów - 0,03 proc., a Komitet Wyborczy Prawica - 0,01 proc.

Obecnie rozkład mandatów w Sejmie wygląda następująco:

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość: 227 posłów;

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni - 129 posłów;

Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem) - 42 posłów;

Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 27 posłów;

Koło Poselskie Konfederacja - 11 posłów;

Koło Parlamentarne Polska 2050 - 6 posłów;

Koło Poselskie Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia - 3 posłów;

Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej - 3 posłów;

Koło Poselskie Polskie Sprawy - 3 posłów;

Posłowie niezrzeszeni - 9 posłów.

