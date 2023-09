Donald Tusk wygrał proces w trybie wyborczym z KW Bezpartyjni Samorządowcy

Chodzi o wypowiedzi lidera Koalicji Obywatelskiej, w których określał Bezpartyjnych Samorządowców mianem "przystawki PiS" i "pomocników Kaczyńskiego". - My dobrze wiemy, kto założył ten komitet, kto go finansuje. Ale nie wszędzie w Polsce ludzie to wiedzą. Wiecie, Bezpartyjni Samorządowcy to fajnie brzmi. To oni tam będą może Rafała Trzaskowskiego szukali na liście, tak? To jest przystawka PiS. Mówię o tym w sposób absolutnie odpowiedzialny. To jest komitet, który ma pomóc PiS dalej rządzić - stwierdził na wiecu w Pile 21 września Donald Tusk.

REKLAMA

Przedstawiciele formacji domagali się od Donalda Tuska wygłoszenia przeprosin na pięciu wiecach wyborczych, w telewizji i mediach społecznościowych. We wtorek wieczorem poinformowali, że złożyli pozew przeciwko liderowi Koalicji Obywatelskiej.

W środę Sąd Okręgowy w Legnicy przyznał rację Donaldowi Tuskowi, o czym poinformowała sztabu Koalicji Obywatelskiej.

To nie pierwszy taki pozew złożony przez to ugrupowanie. Wcześniej przedstawiciele ruchu zarzucili Telewizji Polskiej pomijanie Bezpartyjnych w nadawanych przez TVP materiałach przedwyborczych. Proces w trybie wyborczym odbył się w tej sprawie 13 września. Wyrok zobligował telewizję publiczną do opublikowania przeprosin w głównym wydaniu "Wiadomości".

Wybory parlamentarne 2023. Kim są Bezpartyjni Samorządowcy?

Ugrupowanie Bezpartyjni Samorządowcy powstało w 2014 roku jako ruch polityczny, jednak od 2023 roku funkcjonuje już jako partia polityczna. Twórcą i liderem formacji jest Robert Raczyński, który jednocześnie jest prezydentem Lubina (woj. dolnośląskie). Przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi ugrupowanie zarejestrowało listy we wszystkich okręgach w kraju. W wielu okręgach na listach uplasowali się działacze samorządowi, radni czy urzędnicy z województwa dolnośląskiego, czyli regionu, w którym w 2018 roku Bezpartyjni Samorządowcy zawarli koalicję z Prawem i Sprawiedliwością.