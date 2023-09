We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do Polaków z przedwyborczym apelem. "W związku z wyborami do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonymi na 15 października 2023 r. trwa obecnie najbardziej intensywny okres kampanii wyborczej. Naturalne w tej sytuacji emocje i oczekiwania stają się coraz wyraźniejsze i są artykułowane coraz częściej i głośniej" - czytamy we wstępie.

PKW apeluje do Polaków przed wyborami. "Mają miejsce zdarzenia budzące niepokój"

Wśród wielu wydarzeń, będących potwierdzeniem głębokiej troski Polek i Polaków o przyszłość naszego kraju, mają też miejsce zdarzenia budzące niepokój, w tym także nieakceptowane przejawy agresji słownej i siłowej wobec innych

- dodaje PKW.

Komisja przytacza także swój apel z 9 kwietnia 2020 r. Mogliśmy w nim przeczytać, że "wybory to moment, w którym suweren może się wypowiedzieć i zdecydować, w czyje ręce powierzy swoje losy. Jednak w demokratycznym państwie wybory to nie tylko głosowanie, to skomplikowany mechanizm, w którym uczestniczą zarówno wyborcy, kandydaci, jak i organy administracji publicznej organizujące proces wyborczy. Proces ten, z uwagi na swoje znaczenie i złożony kształt, musi opierać się na jasnych i jednoznacznych normach wyprowadzanych wprost z Konstytucji. Obowiązujące w państwie przepisy muszą zagwarantować, że reguły rywalizacji politycznej będą jasne i równe dla wszystkich, a wynik wyborów będzie urzeczywistniał wolę narodu".

PKW postanowiła przypomnieć także, "Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do komitetów wyborczych, przedstawicieli organów administracji publicznej, pracowników mediów i wszystkich wyborców o poszanowanie godności każdego człowieka i podejmowanie wyłącznie działań zgodnych z prawem, tak aby przeprowadzane wybory gwarantowały rzeczywistą realizację konstytucyjnych praw wyborczych obywateli.

Wybory w Polsce. Wzrasta liczba ataków na polityków

Przypomnijmy, w ostatnich dniach rośnie liczba ataków wymierzonych w polityków. Spotkali się z nimi m.in. przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. 22 września w Katowicach doszło do ataku na posła Borysa Budkę, który miał być obrażany w galerii handlowej. Napastnik wyrwał mu również telefon, którym następnie rzucił. Z kolei 25 września w Opolu Lubelskim doszło do ataku agresji wobec posłanki Marty Wcisło. "Nieznany mężczyzna zaczął mnie szarpać, grozić i wyzywać. Doznałam obrażeń, ale nie dam się zastraszyć!" - przekazała posłanka we wpisie w serwisie X.

Na tym jednak nie koniec. W poniedziałek poseł PiS Piotr Kaleta poinformował, że trafił do szpitala po tym, jak został potrącony przez samochód na jednej z ulic Kalisza. Kaleta twierdzi, że 81-letni kierowca to działacz lokalnego oddziału Komitetu Obrony Demokracji. Poseł przekazał, że doszło do wypadku, gdy nakrył 81-latka na zrywaniu jego plakatów wyborczych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

