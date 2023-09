Każda gmina w Polsce prowadzi osobny rejestr wyborców obejmujący wszystkich mieszkańców, którym przysługuje prawo do głosowania w wyborach ogólnokrajowych. Na podstawie rejestru wójt (burmistrz, prezydent miasta) tworzy spis wyborców.

Rejestr wyborców a spis wyborców. Jaka jest różnica?

Kiedy figurujemy w rejestrze wyborców danej gminy, znaczy to, że jesteśmy na stałe przypisani do głosowania na jej terenie w każdych kolejnych wyborach (parlamentarnych, prezydenckich itd.). Spis wyborców jest natomiast listą sporządzaną tylko na jedne konkretne wybory. Lista obejmuje nie tylko mieszkańców gminy, ale też osoby przyjezdne, które w dniu wyborów chcą w niej zagłosować.

Zatem, jeśli zamierzasz głosować w wyborach parlamentarnych 2023 poza miejscem swojego zamieszkania, możesz złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców tam, gdzie będziesz przebywał czasowo 15 października 2023 r. Każdy wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu, co oznacza, że jeśli zmienisz miejsce głosowania, zostaniesz wykreślony ze spisu w miejscu zamieszkania.

Gdzie złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców?

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można złożyć w urzędzie gminy, w której chcemy głosować, albo - dużo szybciej i wygodniej - przez internet. Wystarczy:

wejść na stronę mObywatel.gov.pl i zalogować się za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub skanując kod QR w aplikacji mobilnej mObywatel;

wejść w zakładkę "Twoje dane" i wybrać z listy "Centralny Rejestr Wyborców", a następnie "Złóż wniosek";

po przekierowaniu trzeba podać adres miejsca, gdzie zamierzamy głosować i zatwierdzić wysłanie wniosku np. poprzez profil zaufany.

Ważne: Wniosek o zmianę miejsca głosowania, czyli dopisanie do spisu wyborców, można złożyć do 12 października. Lepiej nie zwlekać, bo urzędy mają pięć dni od złożenia wniosku na zatwierdzenie decyzji o dopisaniu nas do listy wyborców.

Gdzie znaleźć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z deklaracją?

Jeśli chcemy zmienić miejsce głosowania na stałe, możemy złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców. Wzór wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Gdzie złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców?

Najprościej jest przepisać się przez internet. Należy wejść na stronę gov.pl, która przekierowuje do odpowiedniego formularza. Można też udać się do Urzędu Miasta i odpowiedniego do tego wydziału. Najczęściej będzie to Wydział do spraw Obywatelskich. Tam należy przedłożyć wypełniony formularz i dokumenty.

Czy możliwe jest dopisanie do spisu wyborców za granicą?

Oczywiście jest taka możliwość. Wyborcy, którzy w dniu wyborów przebywać będą poza granicami kraju, mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców za granicą. Utworzono w tym celu specjalnie 402 obwody. Należy udać się do właściwego miejscowo konsula. Tam można oczywiście stosowne dokumenty złożyć bezpośrednio konsulowi, ale prostszą metodą jest skorzystanie z usługi e-wybory. Nie jest tu potrzebne posiadanie podpisu kwalifikowanego, zaufanego czy elektronicznego. Należy tylko pamiętać, że taki wniosek złożyć można do 10 października 2023 r.