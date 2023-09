Okręgi wyborcze do Sejmu 2023 - ile ich jest?

Zgodnie z Ustawą z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy jest 41 okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. Okręgi te różnią się wielkością i liczbą przyznawanych w nich mandatów poselskich, co powinno być skorelowane z liczbą mieszkańców zamieszkujących dany okręg.

Wybory do Sejmu - okręgi wyborcze i ich dokładny podział

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są mapy wszystkich okręgów w wyborach parlamentarnych. Okręgi wyborcze do Sejmu obejmują obszary całych województw lub części województw, przy czym granice okręgów nie mogą naruszać granic powiatów w danym województwie. Pula mandatów poselskich do obsadzenia w każdym z okręgów jest inna, ale nie może być ich mniej niż siedem.

Okręg wyborczy nr 1 to część województwa dolnośląskiego obejmująca powiaty:

bolesławiecki;

głogowski;

jaworski;

karkonoski;

kamiennogórski;

legnicki;

lubański;

lubiński;

lwówecki;

polkowicki;

zgorzelecki;

złotoryjski;

oraz miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra i Legnica.

Liczba mandatów w okręgu: 12.

Okręg wyborczy nr 2 to część województwa dolnośląskiego obejmująca powiaty:

dzierżoniowski;

kłodzki;

świdnicki;

wałbrzyski;

ząbkowicki;

oraz miasto na prawach powiatu: Wałbrzych.

Liczba mandatów w okręgu: 8.

Okręg wyborczy nr 3 to część województwa dolnośląskiego obejmująca powiaty:

górowski;

milicki;

oleśnicki;

oławski;

strzeliński;

średzki;

trzebnicki;

wołowski;

wrocławski;

oraz miasto na prawach powiatu: Wrocław.

Liczba mandatów w okręgu: 14.

Okręg wyborczy nr 4 to część województwa kujawsko-pomorskiego obejmująca powiaty:

bydgoski;

inowrocławski;

mogileński;

nakielski;

sępoleński;

świecki;

tucholski;

żniński;

oraz miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz.

Liczba mandatów w okręgu: 12.

Okręg wyborczy nr 5 to część województwa kujawsko-pomorskiego obejmująca powiaty:

aleksandrowski;

brodnicki;

chełmiński;

golubsko-dobrzyński;

grudziądzki;

lipnowski;

radziejowski;

rypiński;

toruński;

wąbrzeski;

włocławski;

a także miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń i Włocławek.

Liczba mandatów w okręgu: 13.

Okręg wyborczy nr 6 to część województwa lubelskiego obejmująca powiaty:

janowski;

kraśnicki;

lubartowski;

lubelski;

łęczyński;

łukowski;

opolski;

puławski;

rycki;

świdnicki;

oraz miasto na prawach powiatu: Lublin.

Liczba mandatów w okręgu: 15.

Okręg wyborczy nr 7 to część województwa lubelskiego obejmująca powiaty:

bialski;

biłgorajski;

chełmski;

hrubieszowski;

krasnostawski;

parczewski;

radzyński;

tomaszowski;

włodawski;

zamojski;

oraz miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm i Zamość.

Liczba mandatów w okręgu: 12.

Okręg wyborczy nr 8 to całe województwo lubuskie. Liczba mandatów w okręgu: 12.

Okręg wyborczy nr 9 to część województwa łódzkiego obejmująca powiaty:

brzeziński;

łódzki wschodni;

i miasto na prawach powiatu: Łódź.

Liczba mandatów w okręgu: 10.

Okręg wyborczy nr 10 to część województwa łódzkiego obejmująca powiaty:

bełchatowski;

opoczyński;

piotrkowski;

radomszczański;

rawski;

skierniewicki;

tomaszowski;

a także miasta na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski i Skierniewice.

Liczba mandatów w okręgu: 9.

Okręg wyborczy nr 11 to część województwa łódzkiego obejmująca powiaty:

kutnowski;

łaski;

łęczycki;

łowicki;

pabianicki;

pajęczański;

poddębicki;

sieradzki;

wieluński;

wieruszowski;

zduńskowolski;

zgierski.

Liczba mandatów w okręgu: 12.

Okręg wyborczy nr 12 to część województwa małopolskiego obejmująca powiaty:

chrzanowski;

myślenicki;

oświęcimski;

suski;

wadowicki.

Liczba mandatów w okręgu: 8.

Okręg wyborczy nr 13 to część województwa małopolskiego obejmująca powiaty:

krakowski;

miechowski;

olkuski;

a także miasto na prawach powiatu: Kraków.

Liczba mandatów w okręgu: 14.

Okręg wyborczy nr 14 to część województwa małopolskiego obejmująca powiaty:

gorlicki;

limanowski;

nowosądecki;

nowotarski;

tatrzański;

oraz miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz.

Liczba mandatów w okręgu: 10.

Okręg wyborczy nr 15 to część województwa małopolskiego obejmująca powiaty:

bocheński;

brzeski;

dąbrowski;

proszowicki;

tarnowski;

wielicki;

oraz miasto na prawach powiatu: Tarnów.

Liczba mandatów w okręgu: 9.

Okręg wyborczy nr 16 to część województwa mazowieckiego obejmująca powiaty:

ciechanowski;

gostyniński;

mławski;

płocki;

płoński;

przasnyski;

sierpecki;

sochaczewski;

żuromiński;

żyrardowski;

i miasto na prawach powiatu: Płock.

Liczba mandatów w okręgu: 10.

Okręg wyborczy nr 17 to część województwa mazowieckiego obejmująca powiaty:

białobrzeski;

grójecki;

kozienicki;

lipski;

przysuski;

radomski;

szydłowiecki;

zwoleński;

i miasto na prawach powiatu: Radom.

Liczba mandatów w okręgu: 9.

Okręg wyborczy nr 18 to część województwa mazowieckiego obejmująca powiaty:

garwoliński;

łosicki;

makowski;

miński;

ostrołęcki;

ostrowski;

pułtuski;

siedlecki;

sokołowski;

węgrowski;

wyszkowski;

oraz miasta na prawach powiatu: Ostrołęka i Siedlce.

Liczba mandatów w okręgu: 12.

Okręg wyborczy nr 19 to Warszawa. Liczba mandatów w okręgu: 20.

Okręg wyborczy nr 20, czyli tzw. obwarzanek warszawski, to część województwa mazowieckiego obejmująca powiaty:

grodziski;

legionowski;

nowodworski;

otwocki;

piaseczyński;

pruszkowski;

warszawski zachodni;

wołomiński.

Liczba mandatów w okręgu: 12.

Okręg wyborczy nr 21 to całe województwo opolskie. Liczba mandatów w okręgu: 12.

Okręg wyborczy nr 22 to część województwa podkarpackiego obejmująca powiaty:

bieszczadzki;

brzozowski;

jarosławski;

jasielski;

krośnieński;

leski;

lubaczowski;

przemyski;

przeworski;

sanocki;

a także miasta na prawach powiatu: Krosno i Przemyśl.

Liczba mandatów w okręgu: 11.

Okręg wyborczy nr 23 to część województwa podkarpackiego obejmująca powiaty:

dębicki;

kolbuszowski;

leżajski;

łańcucki;

mielecki;

niżański;

ropczycko-sędziszowski;

rzeszowski;

stalowowolski;

strzyżowski;

tarnobrzeski;

oraz miasta na prawach powiatu: Rzeszów i Tarnobrzeg.

Liczba mandatów w okręgu: 15.

Okręg wyborczy nr 24 to całe województwo podlaskie. Liczba mandatów w okręgu: 14.

Okręg wyborczy nr 25 to część województwa pomorskiego obejmująca powiaty:

gdański;

kwidzyński;

malborski;

nowodworski;

starogardzki;

sztumski;

tczewski;

a także miasta na prawach powiatu: Gdańsk i Sopot.

Liczba mandatów w okręgu: 12.

Okręg wyborczy nr 26 to część województwa pomorskiego obejmująca powiaty:

bytowski;

chojnicki; człuchowski;

kartuski;

kościerski;

lęborski;

pucki;

słupski;

wejherowski;

oraz miasta na prawach powiatu: Gdynia i Słupsk.

Liczba mandatów w okręgu: 14.

Okręg wyborczy nr 27 to część województwa śląskiego obejmująca powiaty:

bielski;

cieszyński;

pszczyński;

żywiecki;

i miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała.

Liczba mandatów w okręgu: 9.

Okręg wyborczy nr 28 to część województwa śląskiego obejmująca powiaty:

częstochowski;

kłobucki;

lubliniecki;

myszkowski;

oraz miasto na prawach powiatu: Częstochowa.

Liczba mandatów w okręgu: 7.

Okręg wyborczy nr 29 to część województwa śląskiego obejmująca powiaty:

gliwicki;

tarnogórski;

oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice i Zabrze.

Liczba mandatów w okręgu: 9.

Okręg wyborczy nr 30 to część województwa śląskiego obejmująca powiaty:

mikołowski;

raciborski;

rybnicki;

wodzisławski;

i miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory.

Liczba mandatów w okręgu: 9.

Okręg wyborczy nr 31 to część województwa śląskiego obejmująca powiat:

bieruńsko-lędziński;

oraz miasta na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Tychy.

Liczba mandatów w okręgu: 12.

Okręg wyborczy nr 32 to część województwa śląskiego obejmująca powiaty:

będziński;

zawierciański;

a także miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec.

Liczba mandatów w okręgu: 9.

Okręg wyborczy nr 33 to całe województwo świętokrzyskie. Liczba mandatów w okręgu: 16.

Okręg wyborczy nr 34 to część województwa warmińsko-mazurskiego, obejmująca powiaty:

bartoszycki;

braniewski;

działdowski;

elbląski;

iławski;

lidzbarski;

nowomiejski;

ostródzki;

i miasto na prawach powiatu: Elbląg.

Liczba mandatów w okręgu: 8.

Okręg wyborczy nr 35 to część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca powiaty:

ełcki;

giżycki;

gołdapski;

kętrzyński;

mrągowski;

nidzicki;

olecki;

olsztyński;

piski;

szczycieński;

węgorzewski;

i miasto na prawach powiatu: Olsztyn.

Liczba mandatów w okręgu: 10.

Okręg wyborczy nr 36 to część województwa wielkopolskiego obejmująca powiaty:

gostyński;

jarociński;

kaliski;

kępiński;

kościański;

krotoszyński;

leszczyński;

ostrowski;

ostrzeszowski;

pleszewski;

rawicki;

oraz miasta na prawach powiatu: Kalisz i Leszno.

Liczba mandatów w okręgu: 12.

Okręg wyborczy nr 37 to część województwa wielkopolskiego obejmująca powiaty:

gnieźnieński;

kolski;

koniński;

słupecki;

średzki;

śremski;

turecki;

wrzesiński;

a także miasto na prawach powiatu: Konin.

Liczba mandatów w okręgu: 9.

Okręg wyborczy nr 38 to część województwa wielkopolskiego obejmująca powiaty:

chodzieski;

czarnkowsko-trzcianecki;

grodziski;

międzychodzki;

nowotomyski;

obornicki;

pilski;

szamotulski;

wągrowiecki;

wolsztyński;

złotowski.

Liczba mandatów w okręgu: 9.

Okręg wyborczy nr 39 to część województwa wielkopolskiego obejmująca powiat poznański i miasto Poznań. Liczba mandatów w okręgu: 10.

Okręg wyborczy nr 40 to część województwa zachodniopomorskiego obejmująca powiaty:

białogardzki;

choszczeński;

drawski;

kołobrzeski;

koszaliński;

sławieński;

szczecinecki;

świdwiński;

wałecki;

oraz miasto na prawach powiatu: Koszalin.

Liczba mandatów w okręgu: 8.

Okręg wyborczy nr 41 to część województwa zachodniopomorskiego obejmująca powiaty:

goleniowski;

gryficki;

gryfiński;

kamieński;

łobeski;

myśliborski;

policki;

pyrzycki;

stargardzki;

oraz miasta na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

Liczba mandatów w okręgu: 12.

Okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu. Różnice

Okręgów wyborczych do Sejmu jest mniej niż okręgów do Senatu. Jak zostało już wspomniane, w wyborach do Sejmu liczba mandatów różni się w zależności od okręgu. W przypadku wyborów do Senatu okręgów jest aż 100 i w każdym z nich przyznany może zostać tylko jeden mandat, dla jednego senatora.

Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu?

Te jednomandatowe okręgi wyborcze to w skrócie JOW-y. Kandydatów z danego okręgu, którzy zdobyli mniej głosów niż zwycięzca, nie bierze się pod uwagę. Co jakiś czas powraca dyskusja o wprowadzeniu JOW-ów w polskich wyborach do Sejmu.

Okręgi wyborcze do Sejmu w Polsce

Okręgi wyborcze do Sejmu w Polsce są już określone i obecnie jest ich 41. Tylko sześć partii spośród wszystkich, które zgłosiły się w nadchodzących wyborach, wystawi swoich kandydatów we wszystkich. Warto więc brać pod uwagę również i te okoliczności, gdy pójdziemy głosować 15 października 2023 r.

Jak sprawdzić okręg wyborczy w wyborach do Senatu?

Informacje o okręgach wyborczych do Senatu można znaleźć na stronie PKW. Po wybraniu danego powiatu wyświetla się lista kandydatów, na których można zagłosować w tym roku.

Jak zmienić okręg wyborczy? Wybory parlamentarne 2023

W wyborach parlamentarnych można uczestniczyć również poza miejscem zamieszkania / stałego zameldowania. Wystarczy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców lub rejestru wyborców albo uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Jak to zrobić? Wyjaśniamy to w tym artykule.