Jakie partie startują w wyborach 2023? Gdzie znaleźć listy i nazwiska kandydatów?

Już niebawem, 15 października 2023 r., odbędą się wybory parlamentarne. By być świadomym wyborcą, warto podsumować sobie wiedzę na temat startujących partii politycznych. Część ugrupowań łączy się w koalicje i występuje pod nowymi, wspólnymi nazwami, co dla mniej zorientowanych wyborców może być nieco mylące. Przypominamy zatem nazwy wszystkich komitetów wyborczych, które startują w tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu, wraz z partiami wchodzącymi w skład komitetów.

Jakie partie startują w wyborach 2023?

Warto zapoznać się z tym, jakie partie startują w wyborach 2023. Znajomość treści ich programów pomoże nam dokonać właściwego wyboru. Oto nazwy komitetów wyborczych, które kandydują do Sejmu i/lub Senatu wraz z numerami list:

lista nr 1: Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy;

lista nr 2: Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe;

lista nr 3: Komitet Wyborczy Nowa Lewica;

lista nr 4: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

lista nr 5: Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość;

lista nr 6: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni;

lista nr 7: Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna;

lista nr 8: Komitet Wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców;

lista nr 9: Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju;

lista nr 10: Komitet Wyborczy Normalny Kraj;

lista nr 11: Komitet Wyborczy Antypartia, Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski, Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka.

Na kogo głosować w wyborach 2023? Pomogą ci quizy

"Na kogo zagłosować?" - to bardzo trudne pytanie, na które każdy powinien odpowiedzieć sobie sam. Wyborcy często mają dylemat, na kogo głosować, bo - jak twierdzą - żadna partia, komitet, koalicja czy inny związek polityków nie spełnia ich oczekiwań. Czym zatem można się kierować?

Wydaje się, że najbardziej racjonalne jest wybieranie partii i kandydatów, których założenia ideologiczne są w miarę zbieżne z naszymi. Jeśli wiemy, że przekonania te były widoczne w działaniach, jakie dotąd podejmowała partia, możemy zastanowić się nad oddaniem na nią głosu. Niestety polityka nigdy nie była i nie będzie rzeczą prostą, ale to od nas zależy, co wydarzy się dalej i jaka będzie przyszłość naszych dzieci.

Osoby niezdecydowane mogą porównać swoje poglądy z poglądami partii politycznych. Pomogą w tym m.in. Latarnik Wyborczy, czyli narzędzie przygotowane Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz podobny quiz na stronie MyPolitics.pl.



Dobrą wskazówką dla wyborców, którym szczególnie zależy na losie zwierząt, może być strona wyborydlazwierzat2023.pl, stworzona m.in. przez Compassion in World Farming Polska i stowarzyszenie Otwarte Klatki.

Wybory parlamentarne 2023 - kandydaci. Gdzie znaleźć nazwiska?

Nazwiska wszystkich osób kandydujących do Sejmu i Senatu można znaleźć na specjalnej stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Należy wybrać zakładkę "Kandydaci" i skorzystać z wyszukiwarki albo kliknąć zakładkę "Okręgi wyborcze", żeby sprawdzić, na kogo można zagłosować w danym okręgu. Obok nazwisk wypisane są miejscowości zamieszkania kandydatów, ich zawody i numery na listach wyborczych.

Jakie partie są w parlamencie aktualnie? Obecna kadencja Sejmu i Senatu

Oto obecny skład Sejmu:

227 posłów Prawa i Sprawiedliwości;

129 posłów Koalicji Obywatelskiej;

42 posłów i Lewicy;

27 posłów Koalicji Polskiej;

11 posłów Konfederacji;

sześciu posłów Polski 2050;

trzech posłów Kukiz'15;

trzech posłów Koła Poselskiego Lewicy Demokratycznej;

trzech posłów Polskich Spraw;

dziewięciu posłów niezrzeszonych.

A tak prezentuje się skład Senatu:

46 senatorów Prawa i Sprawiedliwości;

40 senatorów Koalicji Obywatelskiej;

czterech senatorów Koalicji Polskiej;

jeden senator Lewicy;

jeden senator Polski 2050;

trzech senatorów z Koła Senatorów Niezależnych;

trzech senatorów niezrzeszonych.

Jakie partie startują do wyborów? Gdzie można to sprawdzić?

Informacje bieżące na ten temat są dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Tam można śmiało sprawdzić nie tylko, jakie partie startują do wyborów, ale też czy są już nadane numery list i gdzie znajduje się ta, która nas interesuje. Można tam też dokładnie przejrzeć listy kandydatów i czy startują do Sejmu i Senatu, czy też tylko do jednej z izb. Wszystkie te informacje są bardzo ważne dla każdego, kto chce dokonać świadomej decyzji podczas wyborów w październiku 2023 r.