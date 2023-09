Tusk ostrzega przed izolacją Polski w Europie. "PiS może nam zamknąć granice"

- Kiedy Polska zdobywała na nowo niepodległość i Polki i Polacy wybijali się na wolność, jednym z takich marzeń mojego pokolenia był powrót Polski do wielkiej wspólnoty Zachodu, wielkiej cywilizacji, której jesteśmy jako naród współtwórcami, której byliśmy pozbawieni przez złe losy, złe historie i do której to cywilizacji wróciliśmy na pełnych prawach. Jesteśmy dzisiaj w Unii Europejskiej - mówił w poniedziałek podczas spotkania z wyborcami w Otwocku przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

- Chcę wam powiedzieć i to mówię bardzo serio, to nie chodzi o jakiś wiec, o jakąś propagandę. Jesteśmy dzisiaj w momencie zwrotnym, chciałbym, żeby do wszystkich Polek i Polaków dotarło to, co się dzieje w tych tygodniach i tych dniach. Chcieliśmy być w Europie, bo tam były wielkie pieniądze na rozwój Polski, to był wielki, wspaniały kontynent wolnych ludzi bez granic, gdzie każdy mógł sobie jeździć bez żadnych kontroli do woli. Bo to był kontynent, gdzie w państwach rządziło prawo, a nie jakaś okrutna władza - mówił premier.

Donald Tusk w Otwocku: PiS może zamknąć nam granice

Jak dodał Tusk, "dzisiaj na te 3 tygodnie przed wyborami rozstrzyga się znowu los Polski w tej części świata". - Przecież jak tak się zastanowicie, to, co nam zgotowali rządzący, to co, zgotowała nam ta władza, to formalnie jesteśmy niby ciągle w UE, ale pozbawili nas pieniędzy z UE. Za chwilę mogą nam zamknąć granice, PiS nam może zamknąć granice i znowu będziemy zamknięci, izolowani i osamotnieni. Pozbawili nas praw niezależnych sądów, tego typu władzy, która odpowiada przed ludźmi, a nie która rządzi ludźmi - przekonywał.

- De facto zabrali nam już tę Europę. 15 października możemy ją odzyskać, to jest naprawdę jedno z najważniejszych zadań. To jest w waszych rękach, nie pozwólmy, żeby oni cofnęli historię do tych najsmutniejszych kart. Żyjemy w momencie szczególnym, i groźnym, i pełnym nadziei. Nie chcemy być sami, nie mamy powodu być sami. Mamy wszelkie szanse i prawa, żeby być bogatym narodem, coraz lepiej się rozwijającym, wolnych ludzi, bez granic, z poczuciem swobody, własnej godności, własnej wartości - dodał.