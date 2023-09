Suchańska do Koboski o "kolesiostwie" i "epoce nepotyzmu". "Jakie gwarancje daje pan wyborcom?"

W poniedziałek w Gazeta.pl odbyła się debata wyborcza. Gośćmi Karoliny Hytrek-Prosieckiej byli: Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, Michał Wawer z Konfederacji, Katarzyna Suchańska z Bezpartyjnych Samorządowców, Magdalena Biejat z Lewicy oraz Michał Kobosko z Trzeciej Drogi. W debacie nie wziął udziału przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości.

Suchańska: Jakie gwarancje dacie wyborcom, że PSL zamknęło niechlubną epokę nepotyzmu i kolesiostwa?

W drugiej części debaty polityczki i politycy mogli zadawać sobie pytania i udzielać riposty swojemu przeciwnikowi politycznemu. Katarzyna Suchańska skierowała pytanie do przedstawiciela Trzeciej Drogi. - Przez całe dekady PSL masowo obsadzała swoimi ludźmi stanowiska w spółkach i różnych instytucjach, zarówno centralnie, jak i lokalnie. (...) PSL było królem nepotyzmu, PiS prawdopodobnie je teraz zdetronizował. Pytanie do pana, jakie gwarancje daje pan wyborcom, że PSL zamknęło niechlubną epokę nepotyzmu i kolesiostwa i czy porzucicie te brzydkie praktyki - zapytała przedstawicielka Bezpartyjnych Samorządowców.

- Powiem krótko. Pierwszą rzeczą, co do której się porozumieliśmy z PSL-em to tzw. lista wspólnych spraw. Pierwszy na niej punkt, który był dla nas kluczowy to odpartyjnienie, odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa - mówił Michał Kobosko. Jak dodał "po zmianie władzy nie powinno być tak, że spółki, które były spółkami Kaczyńskiego, teraz staną się spółkami Hołowni, Tuska, Kosiniaka-Kamysza czy Czarzastego".

- Trzeba odpartyjnić spółki, trzeba zmienić sposób doboru kadr do rad nadzorczych i zarządów spółek, trzeba wprowadzić karencje przy przechodzeniu z funkcji ministrów na funkcje prezesów w firmach państwowych, co najmniej roczną - wyliczał Kobosko. - Spółki Skarbu Państwa muszą być wreszcie profesjonalnie zarządzane - podkreślił polityk.

W odpowiedzi Katarzyna Suchańska odparła, "co w takim razie robi Michał Gramatyka, jedynka na Śląsku, który pracował w Tauronie 48 dni i wziął 450 tysięcy złotych odprawy". - Albo pan Radosław Lubczyk, jedynka w zachodniopomorskim, który ma kilka samochodów w tym ferrari, a pobrał z Sejmu 778 tysięcy z uwagi na swoją trudną sytuację majątkową. To jest odpolitycznienie państwowych podmiotów w państwa wydaniu? - zapytała Suchańska, jednak Kobosko nie miał już szansy na odpowiedź.