W poniedziałek 25 września odbyła się debata wyborcza w Gazeta.pl. Gośćmi Karoliny Hytrek-Prosieckiej byli: Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, Michał Wawer z Konfederacji, Katarzyna Suchańska z Bezpartyjnych Samorządowców, Magdalena Biejat z Lewicy oraz Michał Kobosko z Trzeciej Drogi. W debacie nie wziął udziału przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości.

Zobacz wideo Debata wyborcza Gazeta.pl

Debata wyborcza w Gazeta.pl. Starcie Lubnauer z Suchańską

W drugim segmencie debaty polityczki i politycy mogli zadawać sobie nawzajem pytania i udzielać riposty swojemu oponentowi. Katarzyna Lubnauer zadała pytanie komitetowi Bezpartyjnych Samorządowców. - Państwo używacie sformułowania, że jesteście "bezpartyjni". Dlaczego państwo w pewnym stopniu oszukujecie społeczeństwo? Państwo jako komitet jesteście zarejestrowani jako komitet wyborczy partii politycznej. (...) Co więcej, próbowaliście zarejestrować komitet "Tak dla Polski", kiedy wiadomo, że ruch "Tak dla Polski" jest bardziej związany bardziej z Koalicją Obywatelską, niż z ruchem Bezpartyjnych Samorządowców, współpracującym z PiS-em - zapytała przedstawicielka KO Katarzynę Suchańską.

- 98 procent osób na naszych listach nie należy do żadnej partii. Zarejestrowaliśmy partię, jest to partia techniczna, do której należy dwadzieścia parę osób, właśnie w związku z tym, że kiedy tej partii nie mieliśmy, mieliśmy problemy z rejestracją komitetu ogólnopolskiego w ostatnich wyborach - odparła przedstawicielka Bezpartyjnych Samorządowców. - Uprzywilejowanie partii politycznych w polskim systemie jest ewidentne - dodała.

Suchańska o rejestracji "Tak dla Polski": Próbowaliśmy pokazać społeczeństwu uprzywilejowanie partii politycznych

W kwestii prób zarejestrowania komitetu "Tak dla Polski" Suchańska odparła: - Była to próba pokazania społeczeństwu, sposobu, w jaki uprzywilejowujecie partie polityczne. Jesteśmy przeciwko temu uprzywilejowaniu. Jesteśmy za tym, by skończyły się subwencje dla partii politycznych oraz za zmianą ordynacji wyborczej, która promuje partie polityczne - odparła przedstawicielka Bezpartyjnych Samorządowców.

- Nie mam żadnej wątpliwości, że nazwa "Bezpartyjni" jest myląca dla ludzi, którzy mają głosować. (...) Jeżeli ktoś chce mówić, że jest "bezpartyjny", to nie powinien zakładać komitetu wyborczego partii politycznej. Jak również próba utworzenia ruchu "Tak dla Polski" był ruchem wymierzonym, na szczęście powstrzymanym przez sąd, w Koalicję Obywatelską - odpowiedziała Suchańskiej Lubnauer.