W debacie zorganizowanej przez Gazeta.pl pytania zadawali czytelnicy i wyborcy. Pierwsze z nich dotyczyło ochrony zdrowia i polepszenia jej funkcjonowania. "Co zrobicie, żeby znieść kolejki do lekarza?" - zapytała nasza czytelniczka.

Koalicja Obywatelska - program na ochronę zdrowia. "Chcemy znieść limity szpitalne"

Pierwsza na pytanie odpowiedziała Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. - Czas oczekiwania do specjalisty wydłużył się od 2015 do 2023 roku od 2,4 do 4,1 miesiąca oczekiwania. Po pierwsze, chcemy znieść limity szpitalne na NFZ. Tam, gdzie jest gorszy dostęp do lekarza, chcemy powołać powiatowe centra zdrowia. Chcemy też wprowadzić internetowe zapisy na wizyty oraz przypomnienia z informacją o wizycie - przekazała polityczka. Jak dodała, wielu kolejek udałoby się uniknąć, gdyby pacjenci na czas odwoływali wizyty, na których nie mają zamiaru się pojawić lub o których po dłuższym czasie oczekiwania zwyczajnie zapomnieli.

Konfederacja - program na ochronę zdrowia. "Systemowa, głęboka reforma"

Dalej głos zabrał Michał Wawer z Konfederacji. - Nie da się nic zrobić, żeby NFZ dobrze funkcjonował. Potrzebna jest systemowa, głęboka reforma, a nie dosypywanie do dziurawego worka. Konieczne jest rozbicie monopolu. Chcemy zrobić to, co Niemcy, Czesi i Holendrzy - wiele kas chorych, z których każda musi zagwarantować koszyk konkretnych świadczeń. Od danej osoby miałoby zależeć to, do której kasy się zapisać. Zwiększyłoby to konkurencyjność świadczeń - powiedział polityk.

Bezpartyjni Samorządowcy - program na ochronę zdrowia. "Sztuczna inteligencja do diagnozowania chorób"

- Potrzebna jest centralizacja i powierzenie świadczenia usług medycznych pod kontrolę samorządów, które dobrze wiedzą, jakich świadczeń potrzebują mieszkańcy. Ważna jest też cyfryzacja usług medycznych, by jedna osoba nie blokowała miejsc u kilku tych samych specjalistów. Nowe technologie w świadczeniach medycznych - sztuczna inteligencja służąca do diagnozowania chorób. Pomoc w przyznawaniu prawa do wykonywania zawodu z bliskich kulturowo krajów, jak Ukraina. Nie może być tak, żeby lekarz z Ukrainy był w Polsce hydraulikiem - powiedziała Katarzyna Suchańska reprezentująca Bezpartyjnych Samorządowców.

Lewica - program na ochronę zdrowia. "Finansowanie do 8 proc. PKB"

- Potrzebujemy dołożyć pieniędzy, wprowadzimy finansowanie ochrony zdrowia do 8 proc. PKB. Chcemy wprowadzić więcej usług blisko ludzi, przenieść diagnostykę ze szpitali do POZ-tów, by te świadczenia były blisko domów. Ważne jest też zwiększenie inwestowania w kształcenie lekarzy i pielęgniarek - powiedziała przedstawicielka Lewicy. Magdalena Biejat zauważyła, że polska ochrona zdrowia zmaga się z brakiem specjalistów.

Trzecia Droga (Polska 2050, PSL) - program na ochronę zdrowia. "Wizyta prywatna finansowana przez NFZ"

- Rząd PiS nie wyciągnął wniosków z czasu pandemii. Ochrona zdrowia powinna być finansowana na poziomie 6 proc. PKB. To nie jest oczywiście rozwiązanie wszystkich problemów pacjenta. Ale jeśli pacjent nie będzie mógł się doczekać na wizytę na NFZ przez sześć miesięcy, to wówczas wizyta prywatna powinna być finansowana przez NFZ - powiedział Michał Kobosko z Polski 2050, który reprezentuje Trzecią Drogę.