Sondaż zaufania: Powrót Szydło i spadek Trzaskowskiego. "Jeśli KO nie wygra, to będzie przyczyna porażki"

Polacy największym zaufaniem darzą Andrzeja Dudę - 44.1 (wzrost o 5.6 pkt od sierpnia), Rafała Trzaskowskiego 38.7 (spadek z pozycji lidera o 0.1 pkt) i Mateusza Morawieckiego - 36.7 (wzrost o 4.4 pkt) - to wnioski z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Onetu.

Pierwsze miejsce za podium utrzymuje Donald Tusk, który zyskał zaufanie o 3.8 pkt do wyniku 36.1 proc.

Politolog i historyk prof. Antoni Dudek w rozmowie z Onetem uważa, że wynik Andrzeja Dudy nie jest zaskakujący, bo jako prezydent "ma dobrą pozycję wyjściową". Jeśli chodzi o zaufanie do polityków opozycji, w ocenie profesora to Rafał Trzaskowski jest osobą o największej popularności.

Jarosław Kaczyński zaliczył brutalny spadek z podium na piąte miejsce z zaufaniem na poziomie 32,7 proc. To mniej o 1,1 pkt proc. Duży wzrost poparcia i powrót do czołówki odnotowała Beata Szydło (31,6 proc.) oraz Mariusz Błaszczak (30,9 proc.).

Na końcu pierwszej dziesiątki utrzymują się: prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz - 29,7 proc. (wzrost o 4,6 pkt), współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń -29,1 proc. (spadek o 1,5 pkt) oraz lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro z wynikiem 27,6 proc. (wzrost 4,8 pkt).

- Fakt, że to nie on stoi na czele kampanii Koalicji Obywatelskiej, jest jednym z powodów jej słabszych wyników sondażowych - zaznacza, dodając, że jeśli KO nie uda się wygrać wyborów, będzie to jedna z przyczyn porażki. Wzrostu zaufania do Donalda Tuska politolog upatruje w jego wzmożonej aktywności.

Podobnie wgląda sytuacja, jeśli chodzi o Mateusza Morawieckiego, który również działa w kampanii bardzo aktywnie.

Wybory parlamentarne w Polsce zarządzono na 15 października. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 do 21. Z kalendarza wyborczego wynika, że wyborcy będą mogli złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania w dniach od 1 września do 12 października 2023 roku. W tym samym okresie możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania będą mieli również żołnierze oraz ratownicy odbywający służbę lub ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania, a także skoszarowani policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej. Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania, do 2 października będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, lub skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Te same grupy wyborców do 6 października otrzymają szansę złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Do 5 października do publicznej wiadomości podane zostaną również informacje o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Szczegółowe informacje o godzinach transportu w dniu głosowania zostaną przekazane wyborcom do 12 października. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania może zostać złożony do 10 października. Do tego samego dnia swój wniosek będą musieli złożyć wyborcy przebywający w czasie wyborów na polskich statkach morskich.