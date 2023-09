Debata wyborcza w Gazeta.pl. PiS nie odpowie na problemy Czytelniczek i Czytelników. Reszta polityków w komplecie

Zobacz wideo Radosław Sikorski: Wyniki prawyborów dają nadzieję na zmianę

Debatę, która zacznie się o godz. 19 na stronie głównej Gazeta.pl, poprowadzi Karolina Hytrek-Prosiecka. Gośćmi naszej dziennikarki będą: Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, Michał Kobosko z Trzeciej Drogi, Magdalena Biejat z Lewicy, Michał Wawer z Konfederacji oraz Katarzyna Suchańska reprezentująca Bezpartyjnych Samorządowców. Miejsce dla reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości będzie przygotowane i pozostanie puste, ponieważ przedstawiciele partii rządzącej nie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Politycy Zjednoczonej Prawicy nie pojawiają się w innych mediach niż tylko publiczne.

Debata wyborcza w Gazeta.pl, czyli "Partia Czytelniczek i Czytelników" bierze się za polityków

Debata będzie składać się z trzech części, które pozwolą nam lepiej poznać plany konkretnych partii oraz podejście polityków do kwestii najważniejszych dla obywatelek i obywateli Polski. Pierwszy segment debaty będzie poświęcony poszukiwaniom odpowiedzi na najważniejsze problemy wskazane przez uczestników badania, które pracownia Kantar przeprowadziła na zlecenie Gazeta.pl. Wśród najważniejszych spraw uczestnicy kompleksowego sondażu wskazali ochronę zdrowia, edukację, ceny i bezpieczeństwo kraju.

Karolina Hytrek-Prosiecka zapyta więc swoich gości między innymi o sposoby na skrócenie czasu oczekiwania na wizytę w lekarza w ramach NFZ, co proponują w sprawie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią i jak zamierzają zlikwidować lukę płacową. W drugim segmencie polityczki i politycy będą mogli zadawać sobie nawzajem pytania i udzielać riposty swojemu oponentowi. Na koniec każdy z kandydatów w wyborach parlamentarnych będzie miał minutę na wolną wypowiedź.

Prawdziwe problemy Polaków? Gazeta.pl wysłała Kaczyńskiemu wyniki sondażu

Przypominamy, że redakcja Gazeta.pl zapytała Polaków o ich prawdziwe problemy. 93 proc. wszystkich badanych uznało, że najważniejszą dla nich kwestią jest "służba zdrowia" (takie sformułowanie zostało użyte w badaniu, obecnie preferowaną formą jest "ochrona zdrowia"). Nieco mniej, bo 91 proc., wskazało edukację i sytuację w szkolnictwie. Kolejnym ważnym tematem okazały się ceny, inflacja i drożyzna - to odpowiedź 90 proc.

Na dalszych miejscach znalazły się m.in. zdrowie psychiczne, bezpieczeństwo kraju, inwestycje w armię, fundusze europejskie i pieniądze z KPO. Co Polaków interesuje najmniej? Legalizacja miękkich narkotyków została uznana za ważną kwestię jedynie przez 29 proc. badanych, dostęp do broni - przez 35 proc., a przyjęcie euro w Polsce - 40 proc. Odpowiedzi wysłaliśmy między innymi do Jarosława Kaczyńskiego:

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Ważne terminy dla wyborców

Wybory parlamentarne w Polsce zarządzono na 15 października. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00. Z kalendarza wyborczego wynika, że wyborcy będą mogli złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania w dniach od 1 września do 12 października 2023 roku. W tym samym okresie możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania będą mieli również żołnierze oraz ratownicy odbywający służbę lub ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania, a także skoszarowani policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej. Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania do 2 października będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego lub skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Te same grupy wyborców do 6 października otrzymają szansę złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Do 5 października do publicznej wiadomości podane zostaną również informacje o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Szczegółowe informacje o godzinach transportu w dniu głosowania zostaną przekazane wyborcom do 12 października. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania może zostać złożony do 10 października. Do tego samego dnia swój wniosek będą musieli złożyć wyborcy przebywający w czasie wyborów na polskich statkach morskich.

Przypomnijmy, że zgodnie z wynikami podanymi przez Państwową Komisję Wyborczą wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość z poparcie na poziomie 43,59 proc. głosów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska (PO, .N IPL, Zieloni) zdobył 27,40 proc. Trzecie miejsce zajął Sojusz Lewicy Demokratycznej, który poparło 12,56 proc. Za podium znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 8,55 proc. Z kolei na Konfederację zagłosowało 6,81 proc. Pozostałe komitety wyborcze nie przekroczyły progu wyborczego: Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy dostała 0,78 proc., Mniejszość Niemiecka - 0,17 proc., Skuteczni Piotra Liroya-Marca - 0,10 proc., Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów - 0,03 proc., a Komitet Wyborczy Prawica - 0,01 proc.

Obecnie rozkład mandatów w Sejmie wygląda następująco:

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość: 227 posłów;

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni - 129 posłów;

Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem) - 42 posłów;

Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 27 posłów;

Koło Poselskie Konfederacja - 11 posłów;

Koło Parlamentarne Polska 2050 - 6 posłów;

Koło Poselskie Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia - 3 posłów;

Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej - 3 posłów;

Koło Poselskie Polskie Sprawy - 3 posłów;

Posłowie niezrzeszeni - 9 posłów.

Wybory i referendum, 15 października 2023 r. Gazeta.pl