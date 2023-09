Tusk "przejął" hasło PiS-u. Kaczyński nie krył irytacji. "Bezczelność"

"Pod rządami której partii Polska byłaby Pana/Pani zdaniem najbezpieczniejsza?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl. 25,4 badanych wskazało na Platformę Obywatelską. Nieco mniej - 23,9 proc. - udzieliło odpowiedzi "Prawo i Sprawiedliwość". Inne ugrupowania odnotowały wyniki poniżej 10 proc.

- Ukazało się badanie w dzienniku "Rzeczpospolita", pod rządami jakiej partii Polska będzie najbezpieczniejsza. Mimo ich propagandy więcej Polaków wskazało Koalicję Obywatelską. W związku z tym uroczyście ogłaszam: przejmuję hasło PiS: "Bezpieczna przyszłość Polaków". Robię to w imieniu Polek i Polaków, którzy czują, że Kaczyński i jego partia nie mają literalnie nic wspólnego z bezpieczeństwem - skomentował w niedzielę przewodniczący PO Donald Tusk podczas spotkania z wyborcami w Mińsku Mazowieckim.

Jarosław Kaczyński: Tusk bezczelnie przejął nasze hasło

Do słów Tuska odniósł się podczas przemówienia w Gdyni prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Nasze hasło [zostało - red.] bezczelnie przejęte przez Tuska. Nie wiem, czy państwo o tym słyszeli, że się przyłączył do tego hasła. Ktoś słyszał, ale pewnie większość nie. Otóż to hasło będzie rzeczywiście realizowane, a może być tak, jak to widzieliśmy przez 8 lat, że żadna zapowiedź w gruncie rzeczy nie została spełniona - mówił wicepremier.