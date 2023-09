Która z partii zapewniłaby Polsce bezpieczeństwo? Jest sondaż. Pierwsze miejsce nie dla PiS-u

"Pod rządami której partii Polska byłaby Pana/Pani zdaniem najbezpieczniejsza?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl. 25,4 badanych wskazało na Platformę Obywatelską. Nieco mniej - 23,9 proc. - udzieliło odpowiedzi "Prawo i Sprawiedliwość". 9 proc. jest zdania, że to rządy Lewicy przyniosłyby Polsce największe bezpieczeństwo, a 8,6 proc. uznało, że byłyby to rządy Konfederacji. 5,8 proc. wskazało na Polskę 2050 Szymona Hołowni, a 2,7 proc. na PSL. 4 proc. wymieniło inne z wyżej wskazanych ugrupowań. 20,6 proc. nie ma zdania.

Zobacz wideo Opozycja i PiS w klinczu z Konfederacją

Badanie zostało przeprowadzone we wtorek i środę wśród użytkowników panelu on-line. Wzięło w nim udział 800 pełnoletnich osób. "Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne" - podaje rp.pl.

Sondaż: PiS na czele, na podium też KO i Konfederacja

Z kolei z najnowszego sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, zwyciężyłoby w nich Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 37,3 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (29,8 proc.), a na dalszych Konfederacja (10,6 proc.), Trzecia Droga (9,9 proc.), Lewica (8,5 proc.) i Bezpartyjni Samorządowcy (3,7 proc.). 0,2 proc. wskazało na inną partię. W badaniu nie uwzględniono odsetka wyborców niezdecydowanych. Inne sondaże wskazują, że to obecnie co najmniej kilka procent z tych osób, które jesienią udadzą się do urn wyborczych. To właśnie głos niezdecydowanych okaże się kluczowy w ostatecznym wyniku.