Na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim w Szczecinie nie wpuszczono obserwatorów OBWE

W sobotę Jarosław Kaczyński odwiedził Szczecin, gdzie w jednej z sal Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego spotkał się z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości. Specjalnie wybrana grupa zasiadła na miejscach dla publiczności. - Zabrakło jednak miejsc dla obserwatorów OBWE z Norwegii i Irlandii - informuje TVN24. Dziennikarze stacji relacjonują, że przedstawiciele OBWE, którzy przyglądają się wyborom parlamentarnym w Polsce i kampanii wyborczej przed samym głosowaniem, w ogóle nie zostali wpuszczeni do budynku, gdzie zaplanowano spotkanie z prezesem PiS-u. Obecni w Szczecinie obserwatorzy nie skomentowali jednak całej sprawy, podobnie jak sama OBWE.

Spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim w Szczecinie starannie przygotowane

Obserwatorzy OBWE nie byli jedynymi, którym PiS odmówił wejścia na wiec z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Za drzwiami został również były senator związany ze Szczecinem i adwokat Włodzimierz Łyczywek oraz grupa rolników. - Przyjechaliśmy tutaj, ochrona jak się zorientowała, że jest tu jakiś transparent, że to im się nie podoba, kazali nam w natychmiastowym trybie opuścić teren. Nie mają do tego prawa. Jest to zgromadzenie spontaniczne, teren nie jest ogrodzony. Mamy prawo tutaj przebywać i gromadzić się - mówił jeden z rolników w rozmowie ze stacją. Grupa podkreślała, że ochrona straszyła ich mandatami i wezwaniem na miejsce policji.

Łyczywek, który był senatorem w latach 2005-2007, nie krył zdumienia i podkreślał, że "nigdy w życiu nie słyszał, że na spotkaniu z mieszkańcami się listy robi". - Przecież normalną jest rzeczą, jeżeli jest spotkanie z mieszkańcami, że się po prostu przychodzi, wchodzi i słucha. I zadaje pytania, jeżeli organizator na to pozwoli - mówił dziennikarzom w Szczecinie. Do środka weszli tylko ci, których nazwiska były na liście. Jednak nawet tak wyselekcjonowaną grupą entuzjastów partii musiał kierować człowiek, ukryty za filarem - informuja "Gazeta Wyborcza". Wszystkie okrzyki, brawa i odpowiedzi, jakich sala miała ochoczo udzielać politykowi, były kierowane i wzmacnianie przez gesty wodzireja. Jego pracę nagrano, a film już podbija internet.

Jarosław Kaczyński w Szczecinie: Polska ma już bardzo zbliżone PKB do średniej unijnej

- Przeszkody, które rzuca nam opozycja są inspirowane z zewnątrz - mówił podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie Jarosław Kaczyński. Przykładem jest rzeka Odra, gdzie w trakcie kryzysu zarzucono, że jest zatruta rtęcią, a niczego tego nie było - zaznaczył szef PiS. To czyni marsz po lepszą Polskę bardzo trudnym, ale nie damy się, bo stoimy przed wielką szansą - tłumaczył lider partii.

Zwrócił uwagę, że dziś Polska ma już bardzo zbliżone PKB do średniej unijnej, podobnie jeśli chodzi o poziom życia. Jak dodał Jarosław Kaczyński, gdy PiS dochodził do władzy, te wskaźniki były dużo niższe. "Dziś, w ciągu tych ostatnich ośmiu lat, to bardzo wyraźnie wzrosło" - zaznaczył. Prezes PiS-u dodał, że Polska wypełniła swoje obowiązki względem Ukrainy, a teraz musi stać na straży własnych interesów - w tym interesu polskiego rolnika.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Ważne terminy dla wyborców

Wybory parlamentarne w Polsce zarządzono na 15 października. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 do 21. Z kalendarza wyborczego wynika, że wyborcy mogą złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania w dniach od 1 września do 12 października 2023 roku. W tym samym okresie możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania będą mieli również żołnierze oraz ratownicy odbywający służbę lub ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania, a także skoszarowani policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej. Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania do 2 października będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego lub skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Te same grupy wyborców do 6 października otrzymają szansę złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Do 5 października do publicznej wiadomości podane zostaną również informacje o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Szczegółowe informacje o godzinach transportu w dniu głosowania zostaną przekazane wyborcom do 12 października. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania może zostać złożony do 10 października. Do tego samego dnia swój wniosek będą musieli złożyć wyborcy przebywający w czasie wyborów na polskich statkach morskich. Natomiast kapitanowie tych statków mogą zgłaszać wnioski o utworzenie na nich obwodów głosowania do dnia 15 września.

