Prawo i Sprawiedliwość udostępniło nowy spot w mediach społecznościowych. Nagranie zaczyna się od pytania zadanego liderowi KO Donaldowi Tuskowi. Brzmi ono następująco: "Jak pan ocenia polityków opozycji, którzy poparli pakt migracyjny w Unii Europejskiej?". Odpowiedź nie pada, a zamiast tego pojawia się kolejne pytanie: "Dlaczego Tusk, zamiast odpowiedzieć na takie pytania, atakuje Prawo i Sprawiedliwość?".

PiS z kolejnym spotem wyborczym. Atakuje Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego archiwalnymi nagraniami

Sztab partii Jarosława Kaczyńskiego zaprezentował następnie archiwalne wypowiedzi Donalda Tuska, które pochodzą z czasu kryzysu na granicy Polski i Białorusi. Wówczas przewodniczący Platformy Obywatelskiej powiedział o uchodźcach, że "to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi". Słowa te zostały skontrowane z nagraniem, na którym widać, jak uchodźcy próbują sforsować polską granicę.

Następnie widzowie mogą usłyszeć archiwalną wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, który powiedział, że "najpierw musimy przyjąć dwa tysiące uchodźców" - prezydent Warszawy mówił to jednak w kontekście zobowiązań, na które zgodziła się Polska. Trzaskowski w pełnej wypowiedzi dodał, że stanowczo sprzeciwia się narzuconym kwotom i na to nie będzie zgody. Widzowie jednak nie usłyszą tego w spocie PiS.

Pojawia się także ponownie Donald Tusk, którego fragment wypowiedzi zacytowany przez PiS brzmi: "jeśli rząd Polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami". Słowom tym towarzyszą archiwalne zdjęcia z zamieszek, które miały miejsce w miastach w Europie. Nie podano jednak daty tych wydarzeń ani kontekstu, w jakich powstały.

Wybory parlamentarne 2023. PiS o filmie Holland i PO. "Nie pozwól im odwracać uwagi"

"Już raz chcieli ich przyjąć. Zrobią to znowu. Nie pozwól im odwracać uwagi" - takimi słowami kończy się spot. "Oni próbują odwrócić uwagę od przymusowych relokacji migrantów i zgody na zburzenie zapory na granicy. Myśleli, że film Holland zmieni stosunek Polaków do nielegalnej migracji?" - dodaje z kolei PiS w komentarzu do spotu na portalu X (dawny Twitter).

To drugi spot PiS, który został wyemitowany w ostatnich dwóch dniach, któremu towarzyszy nawiązanie do filmu Agnieszki Holland "Zielona Granica". Tym razem jednak nawiązanie pojawiło się w komentarzu na X, a nie w samym spocie.