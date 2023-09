Wybory 2023. Wiadomo już, jak będzie wyglądała karta referendalna. PKW opublikowała wzór

Z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że karta do głosowania w referendum ma być "drukowana jednostronnie na papierze koloru białego formatu A-4, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich pytań". Karta ma mieć też w prawym górnym rogu wycięte dwa otwory o średnicy 7 mm.

Na górze znajdować się będzie napis: "Karta do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r.". Pod każdym pytaniem umieszczone będą wyrazy "TAK" i "NIE" poprzedzone kratką przeznaczoną na postawienie znaku "X". W uchwale PKW określono również wygląd nakładki na kartę sporządzoną w alfabecie Braille’a.

Wybory 2023. Blisko 50 proc. idących na wybory nie chce brać udziału w referendum

W referendum zadane będą cztery pytania: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?", "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?", "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" i "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Z opublikowanego 12 września sondażu IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej" wynika, że w referendum weźmie udział 46,6 proc. badanych, z kolei 47,4 proc. ankietowanych planuje głosować wyłącznie w wyborach do parlamentu.6,1 proc. osób nie wiedziało jeszcze, co zrobi 15 października. Referendum jest wiążące, kiedy udział weźmie w nim ponad połowa uprawnionych. Politycy opozycji w publicznych wypowiedziach apelują do swoich zwolenników o to, by nie pobierać kart referendalnych.

