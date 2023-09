Morawiecki o Platformie: "Musimy ich przepędzić za linię Odry". Byłam na wiecu PiS w Otwocku

W Otwocku pod Warszawą jest ładny park miejski, a w tym parku plac. Kiedy wchodzi się tam od strony stacji, trzeba przejść obok gmachu liceum (neoklasycyzm, kolumny, ten styl). W odległości może dwustu metrów od budynku widać muszlę koncertową. We wtorek 19 września, przed wiecem PiS, te dwieście metrów to nie przelewki. Wszystko opłotkowane, są bramki, kontrola osobista jak na lotnisku. Policjantów całe mrowie. Z ciekawości liczę. W zasięgu wzroku mam dwudziestu czterech, wcześniej mijałam jeszcze radiowozy przed parkiem.

Przed liceum stoi mała grupka, młody mężczyzna trzyma zwinięty jeszcze transparent Polski 2050. Pytam, czy będzie jakaś kontrdemonstracja. - Pokojowa taka - mówi.

W kolejce do kontroli osobistej czytam regulamin wydarzenia. Nie wolno wnosić m.in. "przedmiotów pozwalających na zagłuszenie systemów nagłaśniających organizatora, a w szczególności: tub nagłośnieniowych, głośników, wuwuzeli, gwizdków". Myślę o tym później, kiedy dowiem się, że podczas wiecu policja wciągnęła do radiowozu Kingę Gajewską, która przez megafon mówiła o aferze wizowej. Gajewskiej nie było w strefie obwarowanej regulaminem, widać to na filmie z zajścia. Policjanci zatrzymali ją poza obrębem płotków, bliżej liceum, nie przy muszli koncertowej. Jak nie regulamin, to art. 51 kodeksu wykroczeń - w każdym razie przeszkadzać w spotkaniach PiS nie wolno.

Anita Czerwińska: Pod ukochaną Biało-Czerwoną

Zaraz po przejściu przez bramkę ktoś podaje mi gazetkę kandydatki PiS do Sejmu, ktoś ulotkę kandydatki PiS do Senatu, ktoś proponuje biało-czerwoną chorągiewkę. Organizacja na piątkę. Z głośników już dudni podniosła muzyka, ale premiera jeszcze nie ma, więc sobie krążę. Jest kącik gastro i strefa dla najmłodszych, wygląda to wszystko buro, smutno, jakoś brudnawo. Ale dobrze, może nie umiem oddać sprawiedliwości atrakcjom, które dla małych i dużych przygotowała prorodzinna polska władza.

Strefa gastro na wiecu wyborczym PiS. Otwock, 19 września 2023 Fot. materiały własne

Kącik dla dzieci na wiecu wyborczym PiS. Otwock, 19 września 2023 Fot. materiały własne

Na scenie - aktyw PiS ustawiony w rzędach, w sumie kilkadziesiąt osób. Pod sceną - ciasno zbita widownia, głównie w wieku senioralnym. Jak dowiem się później, wiele osób to nie mieszkańcy Otwocka, tylko desant z autokarów. Niektórzy trzymają plansze reklamujące kandydatów, niektórzy duże flagi państwowe (są rozdawane na miejscu). W kluczowych momentach wszystko to będzie na sygnał podnoszone, przed kamerami zafaluje biało-czerwone morze. Za linią obiektywów tłoku już nie ma.

Wiec wyborczy PiS. Otwock, 19 września 2023 Fot. Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl

Wiec wyborczy PiS. Otwock, 19 września 2023 Fot. materiały własne

- Zapraszam wszystkich państwa bliżej sceny - zachęca wiceministerka Anita Czerwińska, która ma tu rozruszać widownię i w tym celu decyduje się uderzać w patriotyczne struny. Chociaż "struny" to może złe słowo, jak już mamy szukać metafory z instrumentem, to jest to raczej walenie w bęben:

- Chciałabym podziękować wam za to, że wy zawsze, dumni Polacy, stoicie pod tą naszą najdroższą, ukochaną Biało-Czerwoną! Chcemy też państwa zapewnić, że tylko Prawo i Sprawiedliwość daje gwarancję bezpiecznej przyszłości Polaków! Spójrzmy tutaj! - oko polityczki bezbłędnie wychwytuje chłopca z flagą, który siedzi na ramionach ojca. - Podziękujmy młodemu Polakowi, który jest dumny z Polski, z Biało-Czerwonej!

Nie wiem, czy Anita Czerwińska nie zna słowa "flaga", czy może jej się podoba, że sama "Biało-Czerwona" bardziej patetycznie brzmi. Ale oto na scenę wkracza już premier (wcześniej widownia dostaje znak, by skandować "Ma-te-usz"). Czerwińska nakazuje stanąć do hymnu. Będą aż cztery zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego". Z symboli narodowych zrobiono, bez cienia zażenowania, partyjne logo i dżingiel.

Mateusz Morawiecki: Sycylia i farbowane lisy

Premier jest zmęczony, to widać. Na początku jąka się, zacina, ale im dalej w las, tym bardziej się rozkręca. Gratuluje kolegom osiągnięć, przypomina, że w ostatnich latach do Otwocka trafiały pieniądze z centralnego budżetu (i w PiS-owskim stylu przedstawia to tak, że brzmi jak łaska dobrego pana, a nie normalne działanie państwa). Zachwala referendum, bagatelizuje aferę wizową. Jako główny temat przemówienia oficjalnie obrał bezpieczeństwo, a nieoficjalnie bicie w migrantów i w Tuska.

Morawiecki o Tusku ma sto bon motów: "Ten farbowany lis będzie kluczył, jak tylko potrafi". "Kochani, Tusk w swoim życiu słowa prawdy nie powiedział, no może raz, kiedy podawał numer konta w Brukseli". "Nie przeprosił za swoje największe przecherstwa, największe grzechy, największe zbrodnie". "On otwiera drzwi dla Putina, dla Merkel". "W Radzie Europejskiej oddawał rację stanu za czapkę gruszek". O konkurencji mówi: "ci najeźdźcy z Platformy Obywatelskiej". "Wszystkich ich musimy przepędzić, najlepiej za linię Odry. Niech tam sobie jadą ci z Platformy Obywatelskiej". Ogólnie wizja świata w przemówieniu jest taka: PO to Książę Ciemności, a PiS to archanioł Michał. Tusk nie rządzi już od ośmiu lat, szmat czasu, więc tym bardziej trzeba tłuc ludziom do głów, jaki to był krwawy potwór.

Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z wyborcami w Otwocku Fot. Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl

W temacie migracji: Morawiecki mówi, że Niemcom nie w smak, kiedy w Polsce idzie dobrze, że oni nawpuszczali do siebie imigrantów i teraz nas też chcą do tego zmuszać. A potem wchodzi w antyuchodźczą retorykę, straszy jakimiś wyssanymi z palca wizjami, gra na lękach: "W Porto Empedocle na Sycylii są zamieszki, trudny czas. Stu uchodźców, stu migrantów (...) uciekło z ośrodka. Wyobraźcie sobie teraz Otwock. Oni chcą zrobić z Otwocka drugą Lampedusę, a z Warszawy chcą zrobić przedmieścia Paryża! Płonące samochody, plądrowane sklepy! Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację: tu gdzieś na siłę tworzony jest, u was w Otwocku, ośrodek dla nielegalnych imigrantów. Oni forsują płot, uciekają stamtąd, rozchodzą się, rozbiegają po całym waszym mieście. Czy czulibyście się wtedy bezpiecznie?".

Pytanie nie jest retoryczne. Widownia odkrzykuje: "Nie!".

Schodzimy pod scenę

Widownia jest aktywna. Ludzie żywo reagują na to, co na scenie, machają flagami, czasami skandują. Kiedy Morawiecki wchodzi w tłum, od razu robi się obok niego ciasno. Sporo jest w ogóle na tym wiecu bodźców: głośna muzyka, mocne reflektory. Kompletnie nie słychać, co się dzieje w oddali, przed budynkiem liceum. Kontrdemonstracja nie zakłóciła spotkania w najmniejszej mierze. Albo to zasługa dzielnych policjantów, albo potężnych głośników, albo odległości. Może wszystkiego po trochu.

Wiec wyborczy PiS. Otwock, 19 września 2023 Fot. materiały własne

Po części oficjalnej znów pojawiają się gazetki, ulotki, ale także politycy i polityczki na żywo. W tłumie widzę kandydatkę do Senatu Dorotą Bojemską. Dominika Chorosińska, w koszulce ze swoim numerem na liście, tłumaczy komuś, ile będzie kart w wyborach. Od uśmiechniętego chłopaka w garniturze dostaję jeszcze jedną gazetkę. - Dużo tego papieru - mówię.

- To pani sobie przeczyta i świadomie wybierze. Każdy kandydat opowiada o tym, co zrobił. Jakby pani była w sejmie, pewnie też by pani chciała opowiedzieć.

Moje ulotkowe zbiory po wiecu PiS w Otwocku Fot. materiały własne

Wokół kręci się dwóch chłopaków z kamerą. Filmują w pionie. - My jesteśmy od pana premiera, nagrywamy materiały na jego media społecznościowe, czy chciałaby się pani wypowiedzieć na temat pytań referendalnych?

Na tyłach spór przedsiębiorców. Jeden przyszedł z przekonania, drugiemu polityka Morawieckiego się nie podoba.

- On mi biznes zrujnował - mówi i tłumaczy: z Orlenem jest teraz tak, że nie można już kupić benzyny w hurcie, i właśnie to chciał premierowi powiedzieć.

- Ale grzecznie? - pyta pierwszy.

- No nie chciałem go lać!

Powoli, wśród innych, kieruję się za bramki. Na placu grupy zbierają się, liczą, idą do autokarów, które ich tutaj przywiozły. Park pustoszeje, ale przed gmachem liceum gorące dyskusje jeszcze trwają. Nie cała kontrdemonstracja rozjechała się po domach. Jest Babcia Kasia. - Ja się ośmieszam? Ja myślałam, że ty się ośmieszasz. Mama wie, gdzie jesteś? - mówi do mężczyzny opartego o murek.

Do jakiejś pięćdziesięciolatki trafiła narracja o Tusku-zbrodniarzu: - Daj Boże, że PiS będzie rządził trzy kadencje, zreformuje sądy i Tusk będzie siedzieć.

- "Daj Boże"? A pani chodzi do kościoła? Bo pani w kościele nie widziałem - kontruje jakiś gość na rowerze. Zaczynają się spierać, rowerzysta jednocześnie wita znajomego i zaczyna wyjaśniać mu swoją misję. - Ja tutaj nawracam zbłąkane owieczki na Polskę, na prawidłowe myślenie.

Bywa też, że koledzy stoją po dwóch stronach barykady. Widzę, jak nawzajem zauważa się dwóch mężczyzn, jeden w cywilu, drugi wiecowy: w garniturze, z kilkoma flagami. W pierwszej chwili przyjaźnie się pozdrawiają, ale zaraz się zaczyna.

- Byś się wstydził, w tej złodziejskiej partii.

- A co ci ukradli? Ty widzisz, jak to miasto wygląda teraz?

Jest wśród wyborców obecnej władzy rozczarowanie, że przyszło mało osób. "Wcale nie tak dużo", "Powinno być pełno ludzi, gdzie oni są?" - słyszę głosy. A jakaś seniorka na odchodnym karci jeszcze tych, którzy wybrali złą stronę bramek.

- Trzeba było tam być, nie tutaj rozróbę robić.