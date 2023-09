Kaczyński ma problem. Nawet w koalicji z Konfederacją PiS bez szans na większość [SONDAŻ]

Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski, największym poparciem wciąż cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 32,8 proc. respondentów. To spadek o 0,7 pkt proc. w stosunku do badania sprzed tygodnia.

Bezpartyjni Samorządowcy poza Sejmem

26,3 proc. ankietowanych wskazało, że chciałoby oddać swój głos na Koalicję Obywatelską. Największe ugrupowanie opozycyjne również zaliczyło spadek - o 1,7 pkt proc. Podium wyborcze zamyka Trzecia Droga. PSL i Polskę 2050 popiera 10,6 proc. badanych. To wzrost o 1,4 pkt proc. Gdyby wybory odbywały się w miniony weekend, do Sejmu weszłyby jeszcze dwie formacje: Lewica z wynikiem 10,2 proc. (wzrost o 1,4 pkt proc.) oraz Konfederacja, na którą głosować chce 9,5 proc. respondentów (spadek o 1,7 pkt proc.).

Progu wyborczego nie przekroczyliby z kolei Bezpartyjni Samorządowcy. Oddanie głosu na ugrupowanie deklaruje 3,4 proc. ankietowanych. Wynik ten - co podkreśla Wirtualna Polska - zapewniłby jednak partyjną subwencję.

Nawet w koalicji z Konfederacją PiS bez szans na większość

Jak powyższe liczby przekładają się na mandaty? Obliczył to dla WP prof. Jarosław Flis. Według szacunków Prawo i Sprawiedliwość otrzymałoby 185 mandatów, Koalicja Obywatelska - 145, Trzecia Droga - 46, Lewica - 44, a Konfederacja - 39. Jedno miejsce w Sejmie przypadłoby posłowi mniejszości niemieckiej.

Oznacza to, że nawet gdyby PiS wszedł w koalicję z Konfederacją, nie zdobyłby większości sejmowej - łącznie mieliby 224 parlamentarzystów (większość to 231). Większość miałaby za to obecna opozycja. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica otrzymaliby 235 miejsc.

Wybory w 2019 roku i obecny stan w Sejmie

Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach do Sejmu (w 2019 roku) zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc. Wówczas przełożyło się to na 235 mandatów dla PiS, 134 dla KO, 49 dla listy SLD, 30 dla PSL-Koalicji Polskiej, 11 dla Konfederacji. Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Obecnie w klubie PiS zasiada 227 posłów, w klubie KO - 129, Lewicy - 42, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 27, w kole poselskim Konfederacji - 11, kole Polska 2050 - 6, Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna i Polskie Sprawy. Dziewięcioro posłów jest niezrzeszonych.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzony został metodą CAWI w dniach 16-17 września 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków

