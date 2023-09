Latarnik Wyborczy, który powstał z inicjatywy Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), działa już od 18 lat i jest jedną z najbardziej popularnych ankiet, które pozwalają wyborcom porównać ich poglądy z tym, co deklarują partie polityczne biorące udział w wyborach. Do tej pory z funkcji tej skorzystało dziewięć milionów osób, z czego 2,5 mln wyborców sprawdzało swoje preferencje przed ostatnimi wyborami do Sejmu i Senatu w 2019 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Opozycja i PiS w klinczu z Konfederacją

Latarnik Wyborczy czeka na odpowiedzi PiS ws. wyborów parlamentarnych 2023

Ankieta Latarnika Wyborczego pozwala wyborcy określić to, która partia wyborcza jest mu bliższa w sprawach społecznych, politycznych i ekonomicznych. Wypełniając ankietę, należy zaznaczyć stwierdzenie, z którym najbardziej się zgadzamy. Osobom niezdecydowanym na to, na kogo oddać głos w wyborach, funkcja ta pomagała określić nie tylko preferencje polityczne, ale też świadomie oddać głos.

W tym roku pojawił się jednak problem. Mimo prób nawiązania kontaktu przez firmę CEO z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, Latarnik Wyborczy do tej pory nie otrzymał odpowiedzi na pytania, które znajdą się w ankiecie. Zdaniem zespołu, który opracował pytania, brak deklaracji partii Jarosława Kaczyńskiego utrudni podjęcie decyzji wyborczej użytkownikom tej funkcji. Jak zaznaczono, PiS jest jedyną partią, która nie odpowiedziała na ankietę przedwyborczą.

Latarnik Wyborczy wystartuje już w poniedziałek 25 września

Latarnik Wyborczy przekazał, że czeka na odpowiedzi Komitetu Wyborczego PiS do środy (20 września) do godziny 16. Jeśli nie otrzyma ankiety, to eksperci sami przeanalizują program wyborczy tego ugrupowania oraz wypowiedzi jego przedstawicieli i na ich podstawie odpowiedzą na pytania ankiety.

- Start Latarnika Wyborczego (latarnikwyborczy.pl) już w najbliższy poniedziałek, 25 września. Zapraszamy do sprawdzenia swoich poglądów politycznych i zachęcamy do świadomego głosowania. Mamy nadzieję, że już z odpowiedziami partii Prawo i Sprawiedliwość - przekazała koordynatorka Latarnika Wyborczego Lena Wojciechowska w rozmowie z "Rzeczpospolitą".