W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie Rafała Maksymowicza, kandydata Trzeciej Drogi do Sejmu, na którym "hajluje", czyli unosi ręce w geście faszystowskiego pozdrowienia. - Nigdy nie należałem do organizacji skrajnie prawicowych, to było szczeniackie zachowanie - tłumaczył swoje zachowanie Maksymowicz.

