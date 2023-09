Kto powinien zostać premierem, jeśli wygra opozycja? Dwóch polityków ex aequo, reszta daleko w tyle

Jeśli opozycja wygra zbliżające się wybory parlamentarne, to fotel premiera powinna obsadzić Koalicja Obywatelska. Uważa tak 45,2 proc. uczestników badania przeprowadzonego przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński przedstawił pomysł, na rozwiązanie kryzysu migracyjnego. "Pozbywanie się ich z własnego terytorium"

Kto powinien zostać premierem? Dwóch polityków ex aequo

22,7 proc. respondentów wskazało, że szefem rządu powinien być Donald Tusk. Tyle samo głosów otrzymał Rafał Trzaskowski. Pozostali politycy cieszą się dużo mniejszym poparciem:

Szymon Hołownia - 4,6 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz - 3,7 proc.

Krzysztof Bosak - 2,8 proc.

Sławomir Mentzen - 2,6 proc.

Włodzimierz Czarzasty - 1,5 proc

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Barbara Nowacka i Adrian Zandberg - mniej niż 1 proc.

W czasie badania zapytano też samych wyborców Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi o to, kto ich zdaniem powinien zostać premierem. 43 proc. respondentów widziałoby na tym stanowisku Donalda Tuska. Nieco mniej - bo 39 proc. ankietowanych - wskazało Rafała Trzaskowskiego. Reszta polityków - jak wynika z sondażu IBRiS - nie ma z nimi szans: Władysław Kosiniak-Kamysz przekonał do siebie 6 proc. badanych, Włodzimierz Czarzasty - 3 proc., a po 2 proc. osób twierdzi, że szefem rządu powinien zostać Szymon Hołownia. Tyle samo popiera kandydaturę Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. - Oczekiwania są jasne: inne kandydatury niż Tusk i Trzaskowski nie istnieją - podkreślił Marcin Duma, szef IBRiS, którego cytuje "Rzeczpospolita".

"Wynik sondażu pokazuje, jak bardzo Konfederacja jest odległa od innych partii"

80 proc. wyborców PiS wybrało natomiast odpowiedź "trudno powiedzieć". 12 proc. wskazało Rafała Trzaskowskiego, 5 proc. - Donalda Tuska, a 3 proc. - Władysława Kosiniaka-Kamysza. Z kolei zwolennicy Konfederacji widzieliby na tym stanowisku Krzysztofa Bosaka. 29 proc. z nich uważa, że to on właśnie powinien zostać premierem. Dalej znaleźli się: Sławomir Mentzen - 20 proc., Szymon Hołownia - 13 proc. i Donald Tusk - 9 proc. Zdania w tej kwestii nie ma 23 proc. sympatyków tej formacji. - Wynik sondażu pokazuje, jak bardzo Konfederacja jest odległa od innych partii i skupiona na sobie. Jeśli wyborcy tej partii kogoś dostrzegają, to jest to Hołownia, co z kolei wskazuje, że Trzecia Droga może być pomostem między PO a Konfederacją - stwierdził Marcin Duma.

Z badania IBRiS wynika też, że kobiety jako nowego szefa rządu najchętniej wskazują Rafała Trzaskowskiego (23 proc.) oraz Donalda Tuska (15 proc.) 47 proc. respondentek wybrało odpowiedź "nie wiem". Wśród mężczyzn kolejność jest odwrotna - 32 proc. popiera szefa PO, a 22 proc. - prezydenta Warszawy. Badane osoby w wieku 18-49 proc. chciałby, aby nowym premierem został Trzaskowski, a zdaniem starszych ankietowanych na stanowisko powinien wrócić Tusk.

Sondaż IBRiS został przeprowadzony na zlecenie "Rzeczpospolitej" i RM FM w dniach 15-16 września 2023 roku na grupie 1100 osób.