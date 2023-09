Sondaż: spadło poparcie dla KO i Konfederacji. Opozycja o włos od większości w Sejmie

Prawo i Sprawiedliwość odnotowało w najnowszym sondażu 32,6 proc. poparcia (w sierpniu było to 32,4 proc., co oznacza, że poparcie jest praktycznie niezmienne). Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska (26,6 proc. spadek o 4 punkty procentowe w stosunku do sierpnia). Na podium trafiła Trzecia Droga (sojusz Polski 2050 i PSL) z wynikiem 10,6 proc. (wzrost o 1,6 pkt proc.). Szansę na wprowadzenie posłów do Sejmu mają również Lewica (9,9 proc., wzrost o 2,2 pkt proc.) i Konfederacja (9,5 proc., spadek o 2,3 pkt proc.). 1,5 proc. wyborców oddałoby głos na Bezpartyjnych Samorządowców. 9,2 proc. nie wie, na kogo zagłosuje (wzrost o 0,7 pkt proc.).

Jak wylicza na platformie X (dawniej Twitter) politolog dr Maciej Onasz z Uniwersytetu Łódzkiego, przy takich wynikach Prawo i Sprawiedliwość mogłoby wprowadzić do Sejmu 190 posłów, Koalicja Obywatelska - 142, Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) - 50, Konfederacja - 41, a Lewica - 36. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej. Tym samym KO, Trzecia Droga i Lewica byłyby o włos od wspólnych rządów. Wspólnie miałyby bowiem 228 parlamentarzystów.

Badanie przeprowadzono w dniach piątek-niedziela metodą CATI (telefoniczne, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo) na grupie 1000 osób.

Wybory parlamentarne 2019. Jakie poparcie uzyskały poszczególne partie?

Dla porównania, Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach do Sejmu (w 2019 roku) zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc. Wówczas przełożyło się to na 235 mandatów dla PiS, 134 dla KO, 49 dla listy SLD, 30 dla PSL-Koalicji Polskiej, 11 dla Konfederacji. Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Obecnie w klubie PiS zasiada 227 posłów, w klubie KO - 129, Lewicy - 42, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 27, w kole poselskim Konfederacji - 11, kole Polska 2050 - 6, Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna i Polskie Sprawy. Dziewięcioro posłów jest niezrzeszonych.