Zobacz wideo Radosław Sikorski: Wybory w Wieruszowie pokazują, że KO jest niedoszacowana w sondażach

W opublikowanym w niedzielę spocie wyborczym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak pokazał odtajnione dokumenty wojskowe. Dotyczą one jednego z wariantów obrony Polski w przypadku militarnej napaści na kraj ze wschodu. Dokument zatwierdził Bogdan Klich, który kierował resortem obrony w rządzie Donalda Tuska. PiS w swoim propagandowym spocie przekonuje, że plan operacyjny obrony Polski zakładał oddanie wschodnich terenów wrogowi. Na czym polega ta manipulacja, tłumaczył w "Porannej rozmowie Gazeta.pl" Radosław Sikorski - były minister obrony narodowej i były szef MSZ.

REKLAMA

Sikorski zbulwersowany działaniem Błaszczaka i PiS-u. "Coś skandalicznego!"

- Ruską rakietę minister Błaszczak odtajnił, a fakt istnienia wariantowego planu samodzielnej obrony Polski, na wypadek gdyby spóźniali się sojusznicy, to tę kwestię ujawnił. Zrobił coś skandalicznego, skandalicznego! - ocenił Radosław Sikorski ostatni spot PiS, w którym szef Ministerstwa Obrony Narodowej pokazał odtajnione dokumenty dotyczące obrony Polski. - Proszę porozmawiać z którymkolwiek generałem. To, że wojsko ma plany wariantowe na każdą okoliczność i na każdą sytuację, to jest dobrze, a nie źle - zapewnił gość Karoliny Hytrek-Prosieckiej.

Plany operacyjne są wynikiem przyjęcia dyrektywy obronnej. Dyrektywa obronna była przyjęta w czasie rządów PiS-u [2005-2007 - red.] i podpisana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I w ramach dyrektywy tworzy się różne warianty obrony kraju. Na wariant, że sojusze działają, ale każdy kraj powinien mieć plany B, C i D

- mówił Sikorski. Prowadząca zapytała, czy w kontekście wojny w Ukrainie i działań militarnych, jakie prowadzi Rosja, plany te mogą być nadal aktualne i jakie w związku z ich ujawnieniem pojawia się niebezpieczeństwo. - Wariantów samodzielnej obrony Polski nie ma tysiąc. Rzeki są tam, gdzie są, wzgórza, mokradła, przesmyki są tam, gdzie są. Dla Rosjan jest to tak wartościowe, jak to, że Macierewicz im przetłumaczył raport z weryfikacji WSI - podkreślił były szef MSZ.

Ja się pytam: po co to jest? Czy wszystko musi być przez PiS używane w kampanii wyborczej? Czy nie ma żadnych świętości dla tych ludzi? Jaki jest polski interes w odtajnianiu weryfikacji służby specjalnej albo w odtajnianiu tajnej operacji obronnej? Jakie dobro dla Polski z tego wynika, poza możliwością propagandowych przeinaczeń i manipulacji medialnych PiS-u w trakcie kampanii wyborczej?

- dopytywał Radosław Sikorski. Stwierdził, że partia Kaczyńskiego ma interes, który polega na tym, że chce przykryć aferę wizową. Gość Karoliny Hytrek-Prosieckiej podkreślił również, że jego zdaniem Bogdan Klich był dobrym minister obrony narodowej. - 90 procent tego, czym dysponuje Błaszczak, obrażając opozycję, to jest sprzęt zakupiony przez jego poprzedników, ze mną włącznie - zakończył gość "Porannej rozmowy Gazeta.pl".

***

O innych tematach poruszonych w poniedziałkowym wydaniu programu piszemy w poniższym tekście: