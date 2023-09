Po przeprowadzonych wyborach w Wieruszowie (woj. łódzkie) pojawiło się sporo komentarzy dotyczących ich wyniku. Politycy opozycji nie kryją zadowolenia, jednak partia rządząca, która zajęła drugie miejsce, wstrzymała się od komentarzy.

Zobacz wideo Radosław Fogiel: Nie będzie nam Donald Tusk ustalał dynamiki kampanii

Komentarze po prawyborach w Wieruszowie. Z najlepszym wynikiem KO, PiS i Konfederacja

"Cieszycie się z wygranych prawyborów w Wieruszowie? To od teraz przez miesiąc pracujecie dwa razy więcej, trafiacie dwa razy celniej, kochacie wyborców jeszcze mocniej. Bo ta wygrana to znak nadziei, nie gwarancja zwycięstwa. Wszystko w naszych rękach!" - napisał Donald Tusk w serwisie X.

"Rewelacyjna wiadomość na początek nowego tygodnia! Koalicja Obywatelska wygrywa prawybory w Wieruszowie z wynikiem 34 proc. W roku 2019 te prawybory świetnie przewidziały wynik wyborów ogólnopolskich. 15 października idziemy POzwycięstwo!" - napisała Ewa Kopacz.

"Prawybory w Wieruszowie z trzecim wynikiem 11.94 proc. dla Trzeciej Drogi. To daje ogromną motywację do pracy. My po prostu zrobimy tę robotę, a za miesiąc zaczniemy proces stawiania tego kraju z głowy na nogi" - przekazał Mikołaj Dorożała z Polski 2050, startującej w wyborach z PSL jako Koalicja Trzecia Droga.

"Nie zatrzymujemy się w drodze POzwycięstwo" - zapewniał w swoim wpisie w serwisie X (dawniej Twitter) prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Trzecia Droga trzecia w Wieruszowie! 11,94 proc. poparcia. Dziękujemy i do przodu!" - skomentował wynik Szymon Hołownia lider Polski 2050.

Wieruszów. Koalicja Obywatelska wygrała prawybory

17 września w Wieruszowie (woj. łódzkie) przeprowadzono prawybory, czyli wybory wstępne, których wynik może, ale nie musi być wiążący w wyborach. Służą zbadaniu opinii publicznej. Gmina Wieruszów opublikowała wyniki głosowania na Facebooku. Wynika z nich, że Koalicja Obywatelska zdobyła 34,08 proc. głosów. Prawo i Sprawiedliwość zajęło drugie miejsce z wynikiem 32,32 proc. głosów. Na podium znalazła się również Trzecia Droga z wynikiem 11,94 proc.

Kolejna była Konfederacja z wynikiem 6,64 proc., a zaraz po niej Lewica z wynikiem 6,35 proc. Pozostałe komitety wyborcze nie przekroczyły progu 5 procent. Uprawnionych do głosowania było 11 184 osoby, wydano 2155 kart do głosowania - ważnych głosów było 2110, a frekwencja wyniosła 19,27 proc.

Prawybory zostały tam zorganizowane po raz trzeci - wcześniej w Wieruszowie głosowano w 1997 i 2019 roku. Miasto jest określane "Polską w pigułce", ponieważ wyniki oficjalnych wyborów do tej pory pokrywały się z prawyborami prowadzonymi w Wieruszowie.