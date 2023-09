Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę, z której wynika, że w tegorocznych wyborach w Polsce będzie obowiązywała jednostronicowa karta do głosowania. Oznacza to, że nazwiska kandydatów do Sejmu znajdą się na jednej karcie. Podobnie będzie w przypadku kandydatów do Senatu. Wyborcy otrzymają również trzecią kartę.

Wybory 2023. PKW podjęła decyzję dotyczącą jednostronicowej karty do głosowania

Prezeska Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak wyjaśniła w rozmowie z PAP, że PKW zależało, aby karty wyborcze były dostępne w formie jednej kartki. Ponadto wskazała, że jednostronicowa karta do głosowania jest najlepsza zarówno dla wyborców z uwagi na małą liczbę głosów nieważnych, jak i dla komisji wyborczych, które liczą głosy.

Polacy otrzymają w wyborach łącznie trzy karty. Jedna z nich będzie zawierać nazwiska kandydatów do Sejmu, druga do Senatu, a trzecia będzie kartą referendalną. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak informował w sierpniu PAP, że nie będzie obowiązku pobrania wszystkich trzech kart do głosowania, a urna będzie jedna.

Wybory do Sejmu. PKW rozlosowało numery list wyborczych dla ogólnopolskich komitetów

Polska jest podzielona na 41 okręgów różnej wielkości w kontekście wyborów do Sejmu. Najmniejszym okręgiem, gdzie wybiera się siedmiu posłów, jest Częstochowa. Natomiast największym Warszawa, ponieważ w stolicy do zdobycia jest 20 mandatów. W piątek w siedzibie PKW rozlosowano numery list wyborczych dla ogólnopolskich komitetów, które wystawią kandydatów do Sejmu we wszystkich 41 okręgach. Są to:

1 - KW Bezpartyjni Samorządowcy,

2 - KKW Trzecia Droga Polska 2050-PSL,

3 - KW Nowa Lewica,

4 - KW Prawo i Sprawiedliwość,

5 - KW Konfederacja,

6 - KKW Koalicja Obywatelska.

PKW wylosowała numery dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy do Sejmu w więcej niż jednym okręgu:

7 - KW Polska Jest Jedna,

8 - KW Polska Liberalna-Strajk Przedsiębiorców,

9 - KW Ruch Dobrobytu i Pokoju,

10 - KW Normalny Kraj.

Jak informowaliśmy, najniższą frekwencję w wyborach parlamentarnych po 1989 r. odnotowano w 2005 r. W lokalach wyborczych pojawiło się wówczas jedynie 40,57 proc. osób uprawnionych do głosowania. W ostatnich wyborach, które odbyły się w 2019 r., wzięło udział 61,74 proc. osób. Był to drugi najwyższy wynik po wyborach z 1989 r., w których zagłosowało 62,7 proc. Polaków. Więcej informacji na temat znaczenia frekwencji w wyborach znajduje się w artykule: Wybory parlamentarne a frekwencja. Czy ma ona ma wpływ na ważność wyborów?