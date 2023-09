W związku z wyborami parlamentarnymi oraz referendum ogólnokrajowym, które zostały zaplanowane na 15 października br., Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało decyzję o utworzeniu obwodów głosowania poza granicami kraju. Gdzie dokładnie będzie mogła głosować Polonia?

REKLAMA

Zobacz wideo Radosław Fogiel: Nie będzie nam Donald Tusk ustalał dynamiki kampanii

Wybory 2023. Poza granicami kraju zostaną utworzone 402 obwody do głosowania

Polacy będą mogli wziąć udział w wyborach w obwodach znajdujących się m.in. w Albanii, Chorwacji, Francji, Finlandii, Grecji czy Japonii. Najwięcej z nich znajduje się w Wielkiej Brytanii (75 komisji), Stanach Zjednoczonych (52 komisje) oraz w Niemczech (42 komisje).

Pełną listę obwodów opublikowano w "rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14.09.2023 w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą do Sejmu i do Senatu w 2023 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą". Wynika z niego, że wyznaczono ponad 60 nowych miejsc, w których będzie można zagłosować. W sumie będzie ich 402. "To o 94 więcej niż podczas wyborów parlamentarnych w 2019 r." - poinformowało ministerstwo.

Wybory 2023. Jak Polacy mogą zagłosować za granicą?

Polacy, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu, powinni zgłosić się do odpowiedniego konsula, który powinien wówczas ująć daną osobę w spisie wyborców. Rejestracja trwa do 10 października, można tego dokonać na trzy sposoby:

przy użyciu usługi e-Wybory,

w formie papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),

na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).

- czytamy na stronie ministerstwa.

"Aby zgłosić się do spisu przez e-Wybory, wyborca nie musi posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego" - przekazało MSZ.