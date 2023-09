Nie konkrety, ale "gwarancje". Trzecia Droga przedstawiła 12-punktowy program wyborczy

Zobacz wideo Konferencja Tuska w sprawie afery wizowej. "Wydano 250 tysięcy wiz!"

Trzecia Droga zaprezentowała w piątek najważniejsze dla niej zagadnienia i zmiany, jaki zamierza przeprowadzić w Polsce po wyborach parlamentarnych 15 października. Listę 12 gwarancji otwiera "prosty i stabilny system podatkowy". Szymon Hołownia w czasie konferencji prasowej podkreślił, że jest to "odpowiedź na biegunkę legislacyjną i kilkadziesiąt nowych danin". Z zapowiedzi lidera Trzeciej Drogi wynika, że uproszczony podatek dotyczyłby zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Hołownia dodał, że w czasie czteroletniej kadencji nie ma zamiaru podnosić podstawowych podatków. Ugrupowanie będzie postulować również wprowadzenie "rodzinnego PIT-u", którego wysokość będzie zależała od liczby dzieci. Gwarancją dla najmniejszych firm, które są zagrożone niewypłacalnością, ma być dobrowolny ZUS.

Nie konkrety, ale gwarancje. Koniec kolejek do specjalistów i prawa kobiet

Inny punkt dotyczący rynku pracy i finansów to "państwo jako uczciwy pracodawca". - Zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej zlikwidować lukę płacową pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn - zapewnił Hołownia. Razem z Kosiniakiem-Kamyszem i obecnymi na spotkaniu przedstawicielkami i przedstawicielami ugrupowania, podkreślił wagę praw kobiet. - Kobieta to nie jest dzieckomat, do którego wrzucisz 500 zł i wyskakuje dziecko. Tak to nie działa. (...) Dzietność w Polsce można poprawić odpowiednim ekosystemem - podkreślił szef Polski 2050. Stąd kolejny zapis: "Kobiety, do przodu!"

Coś, co każdy kandydat Trzeciej Drogi ma wpisane, to uczciwość i odpowiedzialność. (...) Ten bajzel trzeba posprzątać

- to z kolei ocena szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza.

W kwestiach związanych z edukacją Trzecia Droga chce przeznaczyć 6 proc. PKB na oświatę. Lepsze finansowanie pozwoliłoby na wprowadzenie m.in. ciepłych posiłków dla uczniów i pięciu lekcji języka angielskiego w tygodniu - deklarują politycy, którzy chcę też "wyprowadzenia wpływów politycznych ze szkół". - Nasze hasło, "Dość kłótni, do przodu!" jest szczególnie ważne w szkołach - zapewnił prezes PSL-u i były minister pracy i polityki społecznej. Inną gwarancją jest "akademik za złotówkę".

Jak miałoby z kolei wyglądać zakończenie kolejek do lekarzy specjalistów? - Jeśli po 60 dniach nie masz miejsca u lekarza specjalisty, to idziesz prywatnie, a NFZ zwraca koszty wizyty - wyjaśniał Kosiniak-Kamysz. Wszystkie gwarancje prezentują się następująco:

Prosty i stabilny system podatkowy; Dobrowolny ZUS dla mikrofirm zagrożonych niewypłacalnością; 6 proc. PKB na edukację; Koniec kolejek do lekarzy specjalistów; Rodzinny PIT; Kobiety, do przodu!; Bezpieczeństwo żywnościowe; Zielona Polska. Tani prąd, czyste powietrze; Asystent osobisty dla osób z niepełnosprawnościami; Mieszkanie w dobrej cenie. Akademik za złotówkę dla studentów spoza wielkich miast; Państwo jako uczciwy pracodawca; Nowoczesna armia. 50 proc. wydatków na modernizację wojska w polskich zakładach zbrojeniowych.

Prawdziwe problemy Polaków? Gazeta.pl wysłała Kaczyńskiemu wyniki sondażu

Redakcja Gazeta.pl zapytała Polaków o ich prawdziwe problemy. 93 proc. wszystkich badanych uznało, że najważniejszą dla nich kwestią jest służba zdrowia (takie sformułowanie zostało użyte w badaniu, obecnie preferowaną formą jest "ochrona zdrowia"). Nieco mniej, bo 91 proc., wskazało edukację i sytuację w szkolnictwie. Kolejnym ważnym tematem są ceny, inflacja i drożyzna - to odpowiedź 90 proc. Na dalszych miejscach znalazły się m.in. zdrowie psychiczne, bezpieczeństwo kraju, inwestycje w armię, fundusze europejskie i pieniądze z KPO. Co Polaków interesuje najmniej? Legalizacja miękkich narkotyków została uznana za ważną kwestię jedynie przez 29 proc. badanych, dostęp do broni - przez 35 proc., a przyjęcie euro w Polsce - 40 proc. Odpowiedzi wysłaliśmy między innymi do Jarosława Kaczyńskiego:

