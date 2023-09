Fatalne wieści dla Konfederacji. Zalicza poważny spadek. Rośnie poparcie Lewicy [SONDAŻ]

W najnowszym sondażu IBRiS dla Onetu przeprowadzonym 13 września na pierwszym miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33,3 proc., co stanowi spadek 0,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem, które zostało przeprowadzone pod koniec sierpnia.

Sondaż IBRiS. Konfederacja na ostatnim miejscu, Lewica ze skokiem poparcia

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, z poparciem w wysokości 26,4 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.). Miejscu na podium w najnowszym sondażu IBRiS zamyka Lewica z wynikiem 11,1 proc. (wzrost o 1,5 pkt proc.).

Do Sejmu weszłaby także Trzecia Droga - w sondażu uzyskała 10,2 proc. poparcia (wzrost o 0,1 pkt proc.). Partia, która ma najniższy wynik, a wchodzi do Sejmu to Konfederacja - 10,1 proc. (spadek o 1,3 pkt proc.). Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali wynik 1 proc., nie weszliby więc do Sejmu. 7,9 proc. ankietowanych nie wie, na kogo by zagłosowała.

Jak wynika z wyliczeń Onetu, PiS uzyskałoby w takim wypadku 190 mandatów, KO - 147, Lewica - 44, Konfederacja - 40, Trzecia Droga - 38. Jeden mandat przypada Mniejszości Niemieckiej. W przypadku koalicji PiS z Konfederacją, ugrupowanie dalej nie miałoby większości w Sejmie - według wyliczeń brakuje jej do tego jednego mandatu.

Jeśli chodzi o udział w wyborach parlamentarnych, 47,6 proc. ankietowanych "zdecydowanie" wzięłoby w nich udział, "raczej" - 11,2 proc. Z kolei "raczej nie" zagłosowałoby 11,5 proc., a "zdecydowanie nie" 24,1 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniu 13 września 2023 roku na próbie 1000 osób metodą CATI (wywiad telefoniczny).

Wybory parlamentarne w 2019 roku oraz obecny stan w Sejmie

Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych w 2019 roku zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., Lewica - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc.

Obecnie w klubie PiS zasiada 227 posłów, w klubie KO - 129, Lewicy - 42, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 27, w kole poselskim Konfederacji - 11, kole Polska 2050 - 6. Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 -Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna, Polskie Sprawy i Wolnościowcy. Dziewięciu posłów jest niezrzeszonych.