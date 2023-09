Pakt senacki był bliski utraty jednego z kandydatów. PKW uznała odwołanie

W ubiegłą środę Trzecia Droga zgłosiła Pawła Bartoszka (radnego powiatu tarnobrzeskiego) jako kandydata w wyborach do Senatu w okręgu nr 54. Okręg ten obejmuje powiaty: leżajski, niżański, stalowowolski i tarnobrzeski oraz Tarnobrzeg. W wydanej w piątek uchwale Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie odmówiła jednak rejestracji. Wszystko przez to, że pełnomocnik komitetu z podkarpackich struktur PSL nie złożył odręcznego podpisu pod upoważnieniem (podpis był elektroniczny, a według OKW to nie wystarczy).

REKLAMA

Zobacz wideo Obietnice z programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej są możliwe do spełnienia, choć przy kosztach prawie 130 miliardów złotych

- To jest jakaś paranoja, żyjemy w XXI wieku, chwalimy się cyfryzacją państwa, pakty międzynarodowe podpisuje się elektronicznie, a tu nagle kwalifikowany podpis elektroniczny jest nieważny? Już nie wspomnę o tym, że według prawa, pełnomocnictwo ma być "podpisane", bez zaznaczenia, że musi to być podpis odręczny - komentował w rozmowie z "Tygodnikiem Nadwiślańskim" Paweł Bartoszek.

W poniedziałek Trzecia Droga złożyła odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej. Wskazywała m.in. na naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego, a także Konstytucji. Według pełnomocnika wyborczego Trzeciej Drogi Stanisława Zakroczymskiego OKW "dopisała do ustawy wymóg podpisu własnoręcznego pod pełnomocnictwem", a "tymczasem z ustawy absolutnie taki wymóg nie wynika".

Paweł Bartoszek kandydatem do Senatu. Jest decyzja PKW

Ostatecznie PKW uznała to odwołanie za zasadne. A to oznacza, że Paweł Bartoszek będzie kandydatem w wyborach do Senatu. Jednocześnie urzędnicy nie przyznali racji Trzeciej Drodze w kwestii sposobu podpisywania dokumentu.

"Upoważnienie do zgłoszenia kandydata na senatora przedłożone Komisji nie zostało opatrzone własnoręcznym podpisem Pełnomocnika Wyborczego, lecz stanowiło wydruk upoważnienia z nadrukowaną informacją, że zostało ono podpisane elektronicznie podpisem zaufanym. (...) Do zgłoszenia nie był dołączony plik z upoważnieniem podpisanym elektronicznie" - stwierdziła PKW w uzasadnieniu swojej decyzji. Urzędnicy dodali, że obowiązujące przepisy "nie przewidują możliwości stosowania formy elektronicznej w tej procedurze".

Jednocześnie PKW przyznała, że Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie nie wezwała pełnomocnika do usunięcia stwierdzonej wady w terminie trzech dni (do czego zobowiązuje ją Kodeks wyborczy). Dlatego też Bartoszek może znaleźć się na liście kandydatów. W okręgu nr 54 oprócz Bartoszka zarejestrowanych jest dwoje innych polityków: senatorka PiS Janina Sagatowska (jest wybierana z tego regionu nieprzerwanie od 2011 r., wcześniej była też senatorką w latach 1997-2005) i Artur Burak z Konfederacji.