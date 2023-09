W środę rano Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot wyborczy, w którym podejmuje temat embarga na ukraińskie zboże. W materiale wystąpił minister rolnictwa Robert Telus, który odniósł się do planu przedłużenia zakazu importu oraz starał się podkreślić niezależność rządu względem decyzji Unii Europejskiej.

Nowy spot wyborczy PiS. "Zawsze będziemy chronić interesów polskiej wsi"

Minister Telus przedstawia w spocie uchwałę dotyczącą przedłużenia embarga na ukraińskie zboże. Szef resortu rolnictwa zarzuca Unii Europejskiej stawianie ultimatum polskiemu rolnictwu i przekonuje, że rząd będzie bronił lokalnego rynku niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej. - Jesteśmy rządem wiernym interesowi polskiego rolnika, a nie brukselskiego urzędnika - deklaruje minister rolnictwa.

- Nasz cel jest prosty - ochrona naszego rynku przed zalewem zboża z Ukrainy, które psuje polski rynek rolny. Dlatego nie otworzymy dla niego polskich granic bez względu na politykę Unii Europejskiej - zapowiada Robert Telus w ostatnim spocie PiS. - Chronimy i zawsze będziemy chronić interesów polskiej wsi. Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości to najważniejsza sprawa - podkreślał.

Minister rolnictwa odniósł się również krytycznie do prounijnego stanowiska lidera Koalicji Obywatelskiej, którego starał się przedstawić jako działającego na szkodę rolników. - Gdyby rządził Tusk, to ważniejsze byłoby unijne widzimisię, a rolnicy ponosiliby ogromne straty. Nie dopuścimy do tego - obiecywał Robert Telus.

Premier zapowiada utrzymanie embarga. "Nie wahamy się powiedzieć Brukseli: 'STOP'"

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd planuje utrzymać zakaz przywozu ukraińskiego zboża po 15 września. W swoim wystąpieniu prezes Rady Ministrów obarczał odpowiedzialnością za import ukraińskiego zboża Unię Europejską.

- Decyzja Komisji Europejskiej otworzyła drzwi dla importu produktów żywnościowych z Ukrainy, co następnie zaowocowało wybuchem w Europie kryzysu rolnego - mówił premier. - Nie pozwolimy na to, żeby polskie rolnictwo, czyli jeden z czołowych sektorów polskiej gospodarki, był przez kogokolwiek niszczony. By był niszczony przez zaniedbania brukselskich biurokratów - podkreślał

- My - w przeciwieństwie do naszych poprzedników - nie wahamy się powiedzieć Brukseli: "STOP". Nie czekamy na zgodę Berlina i brukselskich urzędników, gdy chodzi o obronę polskich interesów, bezpieczeństwa polskich rodzin i przyszłość polskich rolników - chwalił politykę rządu premier.