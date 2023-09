Termin rejestracji list kandydatów minął w środę 6 września. Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała się jednak zatwierdzić zgromadzoną przez partię Polska Jest Jedna liczbę podpisów. Tym samym komitet ugrupowania stał się oficjalnie siódmym ogólnopolskim komitetem wyborczym. Kandydaci PJJ będą więc startować w tegorocznych wyborach obok polityków z Konfederacji, Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Trzeciej Drogi, a także Bezpartyjnych Samorządowców.

Informacje o nowym, ogólnopolskim komitecie wyborczym opublikowano w mediach społecznościowych i na oficjalnej stronie partii Polska Jest Jedna. "Osiągnęliśmy kolejny wielki sukces! Przed chwilą otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość, rejestracja list w 21 okręgach przebiegła pomyślnie! Tym samym Partia Polska Jest Jedna, będzie miała możliwość rejestracji kandydatów w innych okręgach wyborczych. Będziemy mogli wybrać lepsze jutro dla naszej Ojczyzny i zagłosować na osoby reprezentujące Partia Polska Jest Jedna" - napisali przedstawiciele ugrupowania.

We wpisie podkreślono także, że po raz pierwszy Polacy będą mogli głosować na "patriotów, którzy na pierwszym miejscu stawiają Boga, troszczą się o rodzinę i kochają swoją ojczyznę". "Dziękujemy wszystkim, którzy swoją ofiarną pomocą, wsparciem, ciężką pracą i modlitwą przyczynili się do tego wielkiego sukcesu. Niech Bóg nieustannie pomnaża dobro, które dzielicie z innymi" - podsumowali swój wpis politycy.

Antyszczepionkowy prezydent Siemianowic Śląskich "oddał" miasto Matce Boskiej

Polska Jest Jedna jako ruch społeczny została zapoczątkowana w 2021 roku przez prezydenta Siemianowic Śląskich Rafała Piecha. Jej lider zasłynął poprzez swoją walkę z rzekomą segregacją sanitarną oraz krytyką rządu w czasie pandemii. Otwarcie mówił, że nie przyjął szczepionki na COVID-19, ponieważ "nie miał do niej zaufania". Jednocześnie przekonywał, że jest publicznym głosem wszystkich tych, którzy są za wolnością wyboru, a także tych, którzy obawiają się przyjąć "ten preparat". W czasie pandemii na ulicach Siemianowic Śląskich pojawiały się także antyszczepionkowe plakaty przedstawiające płaczące dziecko z pistoletem przystawionym do głowy. W 2023 roku Polska Jest Jedna oficjalnie została zarejestrowana jako partia polityczna. Członkowie ugrupowania nazywają je "prawdziwą prawicą", a w swoim programie stawiają na wartości chrześcijańskie i rodzinne. W sferze gospodarczej postulują m.in. powrót do węgla oraz rozwój rodzimego rolnictwa.

W trakcie swojej kariery prezydenckiej Piech zasłynął również "oddaniem" swojego miasta Maryi. - Każde miasto ma osobę odpowiedzialną. W Siemianowicach Śląskich taką osobą jest Maryja. Ona otrzymała klucze do miasta, jest jego menedżerem i je prowadzi - tłumaczył w jednym z przemówień. Przyznał także, że kiedy objął stanowisko prezydenta, nie wiedział, jak ma prowadzić miasto, ale "po oddaniu wszystkiego Maryi udało się zrobić tyle rzeczy, ile przez ostatnie 20 lat nie udało się zrobić wszystkim prezydentom". Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Prezydent Siemianowic Śląskich: "menedżerem miasta jest Maryja", o szczepieniach: "eksperyment"