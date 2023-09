Sondaż: Koalicja Obywatelska i Konfederacja z największymi spadkami. Sejmowa większość osiągalna dla PiS

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w najnowszym badaniu Ipsos dla OKO.press i TOK FM 35 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 2 punkty w porównaniu do czerwcowego sondażu. Największy spadek zaliczyła Koalicja Obywatelska, aż o 5 punktów. Na ugrupowanie chce zagłosować teraz 26 proc. badanych. Trzecie miejsce przypadło Lewicy (8 proc., bez zmian) i Konfederacji (także 8 proc., spadek o 4 punkty procentowe). 8-procentowego progu wyborczego nie przekroczyłaby Trzecia Droga, czyli koalicja Polski 2050 i PSL. Chce na nią zagłosować bowiem 6 proc. ankietowanych.

Po 1 procencie zebrali Bezpartyjni Samorządowcy lub inny komitet. 14 proc. pytanych nie wie, na kogo oddałoby głos (w porównaniu do czerwca odsetek niezdecydowanych wzrósł o 8 punktów procentowych). "Przy tak ogromnej liczbie niezdecydowanych (jak na Ipsos astronomicznej) naprawdę trudno coś tu mniemać lub nie mniemać, być może coś nam się tu wśród wyborców na finiszu kampanii mocno rozwibruje" - skomentował na platformie X (dawniej Twitter) wiceszef OKO.press Michał Danielewski.

Z naszych ostrożnych szacunków wynika, że Prawo i Sprawiedliwość przy takim rozkładzie miałoby szansę na wprowadzenie ok. 225 posłów do Sejmu. KO mogłaby liczyć na ok. 162 mandatów, a Lewica i Konfederacja - po ok. 36. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej. OKO.press opisuje natomiast nieco inne szacunki, w których PiS miałby 234 mandaty, KO - 154, Konfederacja - 39, Lewica - 32, a Mniejszość Niemiecka - 1. Wniosek jest natomiast jeden: Prawo i Sprawiedliwość przy takich wynikach z pewnym prawdopodobieństwem mogłoby rządzić samodzielnie.

Sondaż Ipsos dla OKO.press i TOK FM został przeprowadzony metodą CATI (telefonicznie) w dniach 8-11 września (od piątku do poniedziałku) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polek i Polaków. Oznacza to, że częściowo uwzględniono w nim także tych wyborców, którzy prawdopodobnie mogli zapoznać się z sobotnimi konwencjami PiS-u, KO, Lewicy i Trzeciej Drogi.

Wybory parlamentarne 2019. Jakie poparcie uzyskały poszczególne partie?

Przy wzięciu pod uwagę tylko wyborców zdecydowanych (tj. bez odpowiedzi "nie wiem"), PiS uzyskał w tym sondażu ok. 40,7 proc., Koalicja Obywatelska - ok. 30,2 proc., Lewica - ok. 9,3 proc., Konfederacja - ok. 9,3 proc., a Trzecia Droga - ok. 7 proc.

Dla porównania, Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach do Sejmu (w 2019 roku) zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc. Wówczas przełożyło się to na 235 mandatów dla PiS, 134 dla KO, 49 dla listy SLD, 30 dla PSL-Koalicji Polskiej, 11 dla Konfederacji. Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Obecnie w klubie PiS zasiada 227 posłów, w klubie KO - 129, Lewicy - 42, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 27, w kole poselskim Konfederacji - 11, kole Polska 2050 - 6, Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna i Polskie Sprawy. Dziewięcioro posłów jest niezrzeszonych.