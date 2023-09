Kandydat w wyborach do Senatu Marek Łagocki z KWW Pakt dla Obywateli poinformował o niebezpiecznym zdarzeniu w mediach społecznościowych. Nocą z 7 na 8 września ktoś przeciął przewody hamulcowe w samochodzie mężczyzny. Nieświadomy zagrożenia kandydat wsiadł do pojazdu i udał się w drogę.

Koszalin. Przecięto przewody hamulcowe w samochodzie kandydata do Senatu Marka Łagockiego

Marek Łagocki jest w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej. Według jego poniedziałkowej relacji, opowiedzianej na konferencji prasowej w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie), dopiero w piątek zorientował się, że z hamulcami dzieje się coś nieprawidłowego. - Od rana czułem, że ten hamulec jest taki 'huśtający' i 'dziwny', ale miałem eleganckie buty, co powoduje mały dyskomfort, jadąc samochodem i nie zwróciłem na to uwagi. (...) Pod wieczór w okolicach biblioteki publicznej straciliśmy hamulce w moim pojeździe - powiedział kandydat, cytowany przez PAP.

Mężczyzna nie wezwał pomocy drogowej, a odstawił auto do mechanika, od którego dowiedział się, że przewody hamulcowe zostały prawdopodobnie przecięte za pomocą noża do tapet. Marek Łagocki opowiedział, że to spowodowało wyciekanie płynu hamulcowego z samochodu przez kilka godzin. - Ktoś naraził mnie na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, co jest ściganym z urzędu przestępstwem - powiedział kandydat w wyborach na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Marek Łagocki zgłosił sprawę policji i przyniósł na komisariat uszkodzone przewody hamulcowe jako dowód w sprawie. - Potwierdzam, prowadzimy postępowanie wyjaśniające dotyczące przecięcia przewodów hamulcowych w samochodzie należącym do kandydata do Senatu - powiedziała PAP oficer prasowa KMP w Koszalinie nadkom. Monika Kosiec i dodała, że w sprawie nikomu nie postawiono zarzutów.

Wybory 2023. Marek Łagocki zmaga się z niszczeniem plakatów wyborczych. "Kampania nienawiści, agresji"

Marek Łagocki poinformował, że przecięte przewody hamulcowe nie są jedyną problematyczną sytuacją, z jaką miał do czynienia w ostatnim czasie, ponieważ niszczone są również jego plakaty wyborcze. W ciągu kilku dni aż 20 jego banerów zostało podpalonych, uszkodzonych, pociętych lub zerwanych.



- W jakim kierunku idzie ta kampania? Trzeba skończyć z nienawiścią, ze szczuciem Polaków jednych na drugich - powiedział kandydat do Senatu. - Nigdy w życiu takie rzeczy mi się nie przydarzały. Kampania nienawiści, agresji rozpoczęła się w Koszalinie. Nie ma naszej zgody na to, by w ten sposób atakować kontrkandydatów. (...) Nie może być tak, że teraz wszyscy ludzie w naszym sztabie obawiają się "pana straszaka", że przyjdzie i zrobi coś więcej - mówił Łagocki.