Szymon Hołownia chce "zmieniać Polskę na pokolenia". Dlaczego "czuje się jak mąż Merkel"?

Szymon Hołownia będzie kandydował do Sejmu z pierwszego miejsca na podlaskiej liście Trzeciej Drogi. To koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, której Hołownia jest przewodniczącym. Szymon Hołownia deklaruje na stronie internetowej swojej partii, że chce "zmieniać kraj na pokolenia", a "do wyborów parlamentarnych idzie, by budować Polskę demokratyczną, zieloną, różnorodną, solidarną i gospodarną". Lider Polski 2050 przedstawił dwanaście postulatów programowych, które mają mu w tym pomóc.

REKLAMA

Zobacz wideo "Połowa fenomenu Kaczyńskiego, to przekonanie, że jest niezwykłym strategiem". Hołownia z mocnym przekazem na Campusie Przyszłości

Szymon Hołownia to autor książek religijnych, który chce pilnego rozdziału Kościoła od państwa

Szymon Hołownia urodził się w 1976 roku w Białymstoku. Przed rozpoczęciem kariery politycznej Hołownia był dziennikarzem, publicystą katolickim i działaczem społecznym. Od 2008 do 2019 roku, późniejszy lider Polski 2050, prowadził razem z Marcinem Prokopem program "Mam Talent!" emitowany na antenie TVN. Teksty Hołowni publikowano m.in. w "Gazecie Wyborczej", "Newsweeku" czy "Tygodniku Powszechnym". Szymon Hołownia założył również dwie organizacje charytatywne działające głównie na terenie Afryki - fundację "Kasisi" oraz "Dobrą Fabrykę".

Znaczna część działalności publicznej Szymona Hołowni była związana z tradycją chrześcijańską. W latach 2007-2012 Hołownia pełnił funkcję dyrektora programowego stacji Religia.tv. Fundacja "Kasisi" wspiera Zgromadzenie Służebniczek Maryi Panny Niepokalanie Poczętej ze Starej Wsi, które prowadzi dom dziecka w Zambii. Hołownia napisał także szereg książek o tematyce religijnej, m.in. "Kościół dla średnio zaawansowanych", "Bóg. Życie i twórczość", "Święci codziennego użytku", "Ludzie w czasach Jezusa", "Maryja. Matka rodziny wielodzietnej". Szymon Hołownia stwierdził zarazem, że rozdział Kościoła od państwa "to jedna z najpilniejszych rzeczy, które trzeba w Polsce zrobić", o czym możemy przeczytać na portalu mamprawowiedziec.pl.

Szymon Hołownia był trzeci w wyborach prezydenckich. Podczas kampanii płakał, mówiąc o konstytucji

Kariera polityczna Szymona Hołowni rozpoczęła się przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku. Hołownia zajął w nich trzecie miejsce, zdobywając niemal 14 proc. głosów. Wyprzedzili go wówczas jedynie Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski.

W trakcie kampanii prezydenckiej Szymon Hołownia opublikował kontrowersyjny spot wyborczy. Jak pisaliśmy, Hołownia zapowiadał w nim, że "będzie walczyć o każde drzewo, a nie tylko o jedno", gdy widzom prezentowano brzozę. Następnie na nagraniu pokazano papierowy samolocik, co wiele osób odczytało jako niestosowną aluzję do katastrofy smoleńskiej. Hołownia stwierdził, że "nie przyszłoby mu do głowy, by sprawdzać gatunki drzew w jego spocie" i nie miał zamiaru żartować z wydarzeń w Smoleńsku.

Podczas kampanii z 2020 roku doszło też do innego pamiętnego wydarzenia. Hołownia rozpłakał się przed kamerą, gdy opowiadał o konstytucji, co również opisywaliśmy. - Może przyjść jeszcze 75 byłych prezydentów i premierów, 48 marszałków Sejmu oraz 68 przewodniczących Rad Europejskich, mogą mi mówić, co chcą, ale oni już byli, a teraz czas na to, co będzie i na Polskę, którą ja zostawię mojej córce. Chciałbym kiedyś zrobić Polskę, która będzie właśnie taka. Jak będzie trzeba, wszystko oddam, żeby właśnie taka była - mówił Hołownia, wskazując na ustawę zasadniczą.

Szymon Hołownia prywatnie. "Czuję się jak mąż Angeli Merkel"

Prywatnie Szymon Hołownia dwa razy był w nowicjacie i planował dołączyć do zakonu dominikanów. Za pierwszym razem zrezygnował ze względów zdrowotnych, a za drugim stwierdził, że to nie jego droga. Niebawem trafił do telewizji, dzięki której poznał swoją żonę.

Miało to miejsce na planie jednego z odcinków "Mam talent!" w 2014 roku. - Kręciliśmy materiał, udawaliśmy pilotów z Top Gun, którzy chodzą w zachodzącym słońcu pasem startowym. I tak to się wszystko potoczyło, że spotkaliśmy się z moją żoną - mówił Hołownia w "Dzień Dobry TVN".

Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotem myśliwca MiG-29 w stopniu porucznika w Siłach Powietrznych RP. Została też uhonorowana nagrodą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych za udane lądowanie awaryjne z wyłączonymi silnikami. - Czuję się jak mąż Angeli Merkel, który też zwykle jest jedynym mężczyzną na spotkaniach z udziałem żon premierów - mówiąc o swojej partnerce w "Newsweeku". Para w 2016 roku wzięła ślub. Doczekali się dwóch córek - Marii i Eli. Razem mieszkają w domu pod Warszawą.

Szymon Hołownia i Kosiniak-Kamysz przedstawili 12 gwarancji Trzeciej Drogi, w tym 6 proc. PKB na edukację

15 września Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawili "12 gwarancji Trzeciej Drogi", z którymi można zapoznać się na stronie internetowej Polski 2050. Na liście najważniejszych pomysłów, które chcą zrealizować liderzy Trzeciej Drogi, znalazło się m.in. podniesienie do sześciu proc. PKB wydatków na edukację, wprowadzenie zasady, zgodnie z którą albo pacjent będzie miał wizytę u lekarza specjalisty w ciągu 60 dni, albo NFZ zwróci mu pieniądze za wizytę prywatną i uzależnienie wysokości progu podatkowego oraz kwoty wolnej od liczby posiadanych dzieci.

Pełna lista gwarancji Trzeciej Drogi obejmuje następujące punkty: