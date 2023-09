"Polska polityka często jest komiczna". O kampanii wyborczej z Bartkiem i Jurkiem z ORB News

Zobacz wideo ORB News o konwencjach polskich partii politycznych

Czy polska polityka jest śmieszna?

Bartek: Wydaje mi się, że często wręcz komiczna. Choćby ostatnia sytuacja: partia polityczna stawia generator memów, a następnego dnia go na szybko zdejmuje, bo tak spektakularnie nie wyszło. Jeśli to nie jest śmieszne, to nie wiem, co jest.

Jurek: Było tak: Platforma Obywatelska udostępniła przerobione zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z napisem "Ja jestem zagrożeniem…". Każdy mógł sam dopisać, komu konkretnie zagraża ten Kaczyński. Wszystko byłoby OK, gdyby tylko wyborcy Platformy robili memy, ale do generatora szybko dorwali się też zwolennicy PiS. I tworzyli podpisy w stylu "Ja jestem zagrożeniem dla pajacyków z PO" czy "…dla pachołków Berlina". No i trzeba było kasować generator po jednym dniu działania.

Bartek: Mnie rozbawiły też oryginalne postacie na listach wyborczych. Mamy całą galerię nazwisk, które trafiły na listy, chociaż można było się spodziewać, że tak nie będzie. Jest Roman Giertych w PO. PiS przygarnął Bąkiewicza, Mejzę, Kukiza. Kukiz w PiS? To jest cudowne. Ryszard Petru w Trzeciej Drodze, u Hołowni i Kosiniaka, też jest zabawny.

Pytam o to, bo w opisie waszego kanału na YouTube przeczytałam: "Zapraszamy do śmiania się z polityki razem z ORB News". Swoje materiały na TikToku oznaczacie hasztagiem #komedia. Ale kiedy oglądam wasze filmy, to mam wrażenie, że mało w nich nabijania się. Mówicie w luźnym, przystępnym tonie, ale to nie jest satyra.

Jurek: Faktycznie, staramy się rzetelnie przekazywać informacje czy analizować to, co się dzieje na świecie i w Polsce. Ale pamiętajmy też, że w polityce, choćby w kampanii wyborczej, zdarzają się po prostu bardzo zabawne rzeczy. Dla mnie esencją tego zjawiska jest choćby kariera Marianny Schreiber.

Bartek: Humor w naszych filmach nie wynika z tego, że staramy się je na siłę uśmieszniać. Przedstawienie absurdalnego ciągu zdarzeń prostymi słowami, w bezpośredni sposób, może być żartem samym w sobie. A w polskiej polityce jak najbardziej bywają sytuacje, w których nic do niczego się nie klei i teoretycznie nie ma prawa działać, ale jakimś cudem działa.

Przykład poproszę.

Bartek: Cała saga Trzeciej Drogi. Koalicją nie zostali, ale koalicją wyborczą jednak są, a i tak mają dwa osobne sztaby. W sumie się rozpadali, ale się jednak nie rozpadli, bo w końcu się dogadali. Na ich listach niby nie będzie ludzi, na których się nie zgodzili, ale okazuje się, że połowa z nich będzie. To jest po prostu śmieszne.

Kto was ogląda? Z formy waszych materiałów zgaduję, że głównie młode osoby, dwudziestolatki. Chyba że się mylę i to stateczni pięćdziesięciolatkowie.

Bartek: Ponad 80 proc. naszych widzów jest w wieku od 18 do 30 lat.

Uff, czyli ci słynni młodzi ludzie jednak interesują się polityką.

Bartek: Myślę, że częściej, niż się wydaje. Tylko wielu nie może znaleźć formatów, które by do nich trafiały. Ale ostatnio zauważam, że na TikToku czy Instagramie pojawia się coraz więcej małych profilów, które poruszają polityczne tematy. Jasne, część z nich żyje krótko, ktoś wrzuca parę filmów i przestaje, ale są też konta, które publikują regularnie. I jednak ktoś te materiały na TikToku ogląda.

Jurek: Wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi w naszym wieku wie, co się dzieje w Polsce, i chce tę wiedzę pogłębiać. Ale są znudzeni i starymi formatami, i polityczną plemiennością, podziałem na dwa obozy. Nie interesuje ich polsko-polska wojenka w telewizji.

Nie chcą zostawać ultrasami ani PO, ani PiS?

Bartek: PO i PiS – raczej nie. Już prędzej Lewicy i Konfederacji, takich osób trochę jest. W komentarzach pod swoimi materiałami też to widzimy, chociaż wiadomo, że to nie całkiem miarodajne – im ktoś bardziej zaangażowany w daną partię, tym większa szansa, że coś napisze. Ale jest też wiele osób w naszym wieku, które chcą wiedzieć, co się dzieje w polityce, za to niekoniecznie zależy im na tym, żeby działać na rzecz jakiejś partii.

A jakie tematy najbardziej elektryzują waszych widzów?

Jurek: Inflacja, ceny, pieniądze. Ludzie są już po prostu zmęczeni sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie. Jeśli poruszamy temat obietnic przedwyborczych, bardzo wiele osób zwraca uwagę na to, ile coś będzie kosztować. Poza tym, jeśli chodzi o naszych widzów, popularne są tematy związane z edukacją, ze szkołą, z Czarnkiem. Kwestie takie jak prawa LGBT+ czy prawo aborcyjne – też.

Bartek: A co konkretnych osób: bardzo dobrze klikały nam się filmy o Michale Kołodziejczaku. Sam do końca nie wiem, czemu. Mogę się tylko domyślać, że może chodzi o jego osobowość, jakiś potencjał memiczny. No ale nie spodziewałem się, że rolnikiem z Agrounii tak się zainteresują nasi dwudziestokilkuletni widzowie.

Jurek: W ogóle dobre wyniki robią u nas materiały, w których szerzej opowiadamy o partiach innych niż PiS i PO. Ludzie szukają informacji o różnych stronach sceny politycznej i jeśli pojawia się coś o Hołowni, Lewicy, Konfederacji, to chcą o tym posłuchać.

Jak wybieracie tematy, o których chcecie opowiadać? Rozumiem, że w tym momencie dominuje bieżączka z kampanii wyborczej. Ale widziałam u was też filmy o Fukushimie, o wojnie domowej w Etiopii, o Armenii i Azerbejdżanie.

Bartek: Teraz trzymamy się blisko kampanii, bo mamy określony cel: ktoś, kto nie śledzi innych mediów, co do zasady powinien móc się dowiedzieć najważniejszych rzeczy tylko z naszego kanału. Ale w spokojniejszych okresach rzeczywiście staramy się, żeby przynajmniej raz w tygodniu pojawił się u nas film o jakiejś sprawie z zagranicy.

Jurek: Wiadomo, najlepiej dla oglądalności, jeśli taka sprawa ma jakiś związek z Polską. Ale to nie jest warunek konieczny. Czasami robimy materiały o zjawiskach z odległych miejsc dlatego, że jakaś historia jest zwyczajnie ciekawa. Po prostu czytamy o czymś w zagranicznych mediach i zapala nam się lampka "to jest to".

Bartek: No i musimy też mieć pomysł na to, jak taką historię ładnie opakować. Na YouTube problem jest taki: żeby ktoś mógł się przekonać, jaki świetny film zrobiłeś, najpierw musi w ten film kliknąć. A konkurujesz z bardzo rozrywkowymi, przyciągającymi uwagę materiałami.

Jurek: Dlatego szukamy nowych form. Ostatnio zaczęliśmy robić minutowe shorty o historiach z zagranicy, które dla Polaka mogą brzmieć jak ciekawostki – np. o uprawie bawełny w Uzbekistanie. O tej bawełnie, o tym, jak zdominowała gospodarkę, jak działa na klimat, jak na sprawę wpływa Rosja itd., można by opowiadać bardzo długo. Ale my kondensujemy to w minucie i taka formuła się sprawdza.

Bartek: A czasem robimy materiały wyłącznie dlatego, że dany temat jest zbyt ważny, żeby go nie omówić – nawet jeśli z góry wiemy, że to nie będzie hit pod względem liczby odtworzeń. Skoro prowadzimy kanał polityczny, to nie możemy przemilczeć np. wyborów w Stanach Zjednoczonych. Nie mówiąc już o tym, że nas samych to po prostu interesuje.

Wracając do polskiej polityki: czy myślicie, że są jakieś sprawy, o których w mainstreamie mówi się mało, a to błąd, bo są ważne?

Bartek: Nie mówi się o politycznych wizjach. O tym, jak Polska ma działać za 10 lat. W jakimś sensie wszystkie media, łącznie z nami, są częścią problemu. Wszyscy skupiamy się na tym, co powiedział jakiś poseł i co takiego mu na to inny poseł odpowiedział. A śledzenie tego, jak politycy się nawzajem obrażają, jest śmieszne przez dwa dni. Przydałoby się, żeby w tym wszystkim było więcej treści. Nawet te osobiste spory można ciekawiej – i zabawniej – analizować, jeśli je umieścić w kontekście programów partii.

W dniu, kiedy rozmawiamy, PiS przedstawił swoją kolejną propozycję wyborczą: dofinansowanie wycieczek szkolnych dla wszystkich dzieci. I nikt specjalnie o tym nie mówi. Przedtem postulaty PiS jakoś krążyły po mediach, to był temat dnia. A teraz jesteśmy już na tym etapie, że partia rządząca przedstawia propozycję programową i to przechodzi bez echa.

Mówisz o programach wyborczych. Czytaliście?

Jurek: Programy Lewicy i Konfederacji – tak. Postulaty Trzeciej Drogi też. No dobrze, całej tej książki od Konfederacji nie przeczytałem od deski do deski…

Tak, Konfederacja napisała program na 116 stron.

Jurek: Jeśli chodzi o tworzenie programów, najprościej mają właśnie Konfederacja i Lewica. Te partie spisały w nich sprawy, na których i tak przez cały czas się skupiają: Konfederacja – podatki, Lewica – lepiej działające państwo itd. Nietrudno napisać program, jeśli masz jasny kierunek ideowy. Ale jeśli jesteś PO czy PiS, wydaje się, że łatwiej jest iść do wyborów wręcz bez programu. I to jest moim zdaniem jeden z większych problemów dzisiejszej Polski. Właśnie o tym mówił Bartek: nie mamy jako państwo jakiejkolwiek wizji tego, co będzie za 10 lat. Wielu zagranicznych analityków twierdzi, że Polska nie bierze żadnego aktywnego udziału w procesach, które toczą się na świecie. Nie ma pomysłu na to, jak na nie odpowiadać. Po prostu rzeczywistość się zmienia, a Polska jakoś sobie dryfuje. To kojarzy mi się też z podejściem do krajowej polityki. Wiele partii w ogóle nie zadaje sobie dzisiaj pytań o to, jak ma działać kraj, myślą tylko "fajnie by było wygrać wybory". Oczywiście, we wszystkich państwach politycy chcą wygrywać. Ale mam wrażenie, że u nas taka krótkoterminowa perspektywa jest już posunięta do skrajności.

Bartek: To chyba ty, Jurek, mówiłeś mi, że Sławomir Nitras był wręcz zaskoczony, kiedy ostatnio w wywiadzie zapytali go, co ogłosi PO na konwencji programowej. I najpierw powiedział, że przypomną to, co powtarzali wcześniej. A dopiero potem się zreflektował i dodał, że tak, tak, oczywiście nowe rzeczy też będą. Ale jakie – tego już nie powiedział.

Jurek: W odpowiedzi na zarzut, że PO nie ma pomysłów programowych, Nitras odpowiedział, że przecież zjeździli całą Polskę i w każdej gminie opowiadali o rzeczach, które chcą wprowadzić. No dobrze, ale nawet jeśli to robili, to chyba nie wyszło im to jakoś świetnie, skoro w dniu, kiedy rozmawiamy – na trochę ponad miesiąc przed wyborami – nikt właściwie nie wie, jaki ten program Platformy jest.

A jak w ogóle oceniacie kampanie poszczególnych partii?

Bartek: Platformie do niedawna szło całkiem nieźle. W pewnym momencie zaczęła dominować. Dużo paliwa dała im PiS-owska ustawa o komisji ds. badania wpływów rosyjskich. W odpowiedzi zorganizowali marsz 4 czerwca, Tusk miał wiece w większych miastach, rzeczywiście wydawało się, że to zadziała. Z kolei PiS był wtedy strasznie pogubiony w kampanii, nagle przenosił konwencję z Łodzi do Turowa itd. Ale teraz Platforma znowu przygasła. Konfederacja też była silniejsza na wcześniejszym etapie. Teraz i spada im poparcie w sondażach, i w ogóle mniej się o nich słyszy.

Co im zaszkodziło?

Jurek: Może to mocne słowo, ale powiedziałbym, że zaliczyli falstart. Zaczęli budować swoją pozycję na długo przed wyborami, robili wielki show, amerykańskie konwencje, mówili, że są zupełnie nową siłą. To w końcu musiało się ludziom trochę przejeść. Nie da się pompować balonika bez końca. Zwłaszcza jeśli wybierasz – jak Mentzen – tiktokową formułę, próbujesz dotrzeć do młodych osób, które przez cały czas chcą nowych bodźców.

Bartek: Pytanie, czy nie wyczerpała się też grupa, do której Konfederacja mogła dotrzeć takimi formami przekazu. Mentzen faktycznie jest mocny na TikToku, ale kiedy zaczął chodzić do radia i telewizji, to okazało się, że już taki mocny nie jest. Wielu ludzi uważa na przykład, że przegrał dyskusję z Ryszardem Petru. To już o czymś świadczy. Konfederacja płaci też cenę za to, że tak urosła. Inne ugrupowania zobaczyły w niej zagrożenie, więc zaczęły ją traktować jak normalną partię i toczyć z nią polityczną walkę. Jej własny sondażowy sukces sprawił, że teraz jest celem.

Jurek: Bardzo długo nikt nie traktował Konfederacji szczególnie poważnie. Tak jakby wszyscy założyli "to jest ten śmieszny Korwin, szkoda na to czasu". Aż tu nagle inne partie zorientowały się, że Konfederacja ma 15 proc. poparcia, i zaczęło się szukanie pomysłów na to, jak ją zaatakować. Media też zaczęły zwracać na konfederatów większą uwagę. I przez to musieli w jakimś stopniu przejść do defensywy. Już nie pozwala im się przeć do przodu bez żadnych przeszkód na drodze.

A kampania Lewicy?

Bartek: Moim zdaniem Lewica prowadzi do bólu standardową kampanię. Po prostu co jakiś czas robi konwencję, na której ogłasza jakieś postulaty. To jest zaleta Lewicy, ale i jej problem: od dawna przedstawiają swoje propozycje, ich kierunek się nie zmienia, więc nie wiadomo, jaką mieliby zrzucić bombę, żeby nagle wszyscy zaczęli o tym mówić. Powiedzmy, że ich propozycja czterodniowego tygodnia pracy to może była taka nowość.

Jurek: Rzeczywiście są bardzo konsekwentni w swojej kampanii. Mam wrażenie, że w pewnym momencie Czarzasty założył coś takiego: jeśli wybory wygra opozycja, a Lewica będzie miała swoje stabilne 10 proc., to i tak będzie w rządzie, dostanie parę ministerstw. I chyba teraz próbują sobie na spokojnie uciułać ten wynik i wejść do Sejmu. Stawiają na stabilność, nie na wielkie zaskoczenia.

Hołownia i Kosiniak-Kamysz?

Bartek: Ja muszę przyznać: do dzisiaj nie rozumiem, czemu to się stało. To znaczy w teorii rozumiem, ale w praktyce… Nie wiem, jak może działać koalicja wyborcza z dwoma różnymi sztabami. Kiedy w ORB News mam mówić o Trzeciej Drodze, za każdym razem muszę się zastanawiać, czy tym razem powinienem powiedzieć "Trzecia Droga coś obiecała", czy "Hołownia coś obiecał", czy "PSL coś obiecało". Zresztą ani Hołownia, ani Kosiniak nie kryją, że jak wejdą do Sejmu, to się rozdzielą. To jak mamy ich teraz traktować? Jako osobne partie czy jedną siłę? To zamieszanie to jest problem.

Jurek: Przeważnie w wywiadach politycy Trzeciej Drogi muszą najpierw przez 10 minut tłumaczyć się z tego, co powiedział ich koalicjant. "Oni mówią to i to, a przecież wy tak nie uważacie". "Ale my i oni jesteśmy różni". "Ale jesteście koalicją". Za każdym razem to samo. Tak, Trzecia Droga ma zdecydowanie najbardziej burzliwe kampanijne przeżycia.

Ale powiem jeszcze jedno: o ile Hołownia bywa zabawny, zdarza nam się z niego śmiać, to doceniam go za jedną rzecz. Jest teraz chyba jedynym politykiem, który wprowadza pod dyskusję tyle nowych tematów. Nagle rzuca np. "usuńmy ze świadectw paski, zamiast stopni z zachowania niech będzie samoocena, zlikwidujmy kuratorów". Jasne, takie rzeczy nie wystarczą, żeby uzdrowić system edukacji. Ale jest to całkiem nowa propozycja, nad którą można się zastanowić. Tego powinno być w kampanii dużo więcej, a nie ma.

Bartek: Żeby być całkowicie uczciwym: jednak różne inne partie też to robią. Pytanie, co z tych propozycji w ogóle przebija się do debaty.

A są jakieś rzeczy, które w tej kampanii wydają wam się rozdmuchane? Dużo się o nich mówi, a nie będą miały większego wpływu na rzeczywistość?

Jurek: Mnie przychodzi do głowy referendum. Mam wrażenie, że wymyślono je tylko po to, żeby PiS miał paliwo w kampanii. Na pewno wyszło im z wewnętrznych badań, że wrzucenie do debaty akurat takich tematów będzie im sprzyjać, bo oni stosunkowo dużo myślą nad swoimi ruchami. Prywatyzacja spółek czy przyjmowanie uchodźców wbrew pozorom nieszczególnie rozpalają Polaków, ale mimo to o pytaniach referendalnych w pewnym momencie było niesamowicie głośno. Choć teraz sprawa trochę przycichła.

Bartek: Ale właśnie skończyło się rejestrowanie komitetów, które zgłosiły do kampanii referendalnej. Dużo jest wśród nich spółek Skarbu Państwa. Ten temat jeszcze wróci.

A jeszcze co tego, jak PiS prowadzi kampanię: jest coś, co ostatnio zauważamy na co dzień. PiS obecnie przepala ogromne pieniądze na reklamy na YouTube. Kiedy to się zaczynało, dostawaliśmy dziennie nawet po kilkanaście wiadomości od widzów: "hej, przy waszym filmie wyświetla mi się reklama PiS-u". Teraz już wszyscy się przyzwyczaili, bo na tym etapie nie da się wejść na YouTube i nie zobaczyć reklamy PiS.

Jurek: Nawet mój teść się na mnie za to zirytował. "Co mi się tutaj u was wyświetla, PiS wam daje pieniądze?". Rzeczywiście PiS bardzo mocno poszedł w stronę targetowania w internecie. Ich spoty mają absurdalnie wysoką liczbę wyświetleń. Ciekawe, że jako jedyni robią coś takiego.

Bartek: To jest chyba po prostu kwestia budżetu. Nie wierzę, że inne partie nie wpadły na to, żeby dawać reklamy na YouTube.

Poproszę jeszcze o wróżbę na koniec. Kto wygra wybory?

Jurek: Jeśli miałbym strzelać, to po tych wyborach szybko czekają nas następne. W tym momencie wydaje mi się, że PiS wygra delikatną większością. I może spróbuje stworzyć rząd z Konfederacją, ale to pewnie szybko upadnie, bo nie będą mogli się dogadać. Nie widzę w tym momencie stabilnego rządu po wyborach.

Bartek: Ja uważam podobnie. Pojawiają się zresztą sygnały, że wiele partii nie wydaje na tę kampanię wszystkich pieniędzy, zostawia sobie trochę w rezerwie na ewentualne przyspieszone wybory.

Myślę, że procentowo wygra PiS, ale nie sądzę, że będzie w stanie utworzyć rząd. Takie same wątpliwości mam w stosunku do opozycji. Chociaż jest jeszcze pytanie, jaką rolę w tym wszystkim odegrają Bezpartyjni Samorządowcy, czyli szósty komitet – oprócz PiS, KO, Lewicy, Trzeciej Drogi i Konfederacji – który wystawi kandydatów w całym kraju. Komu odbiorą procenty? Czy kogoś wytną z Sejmu? Tego jeszcze nie wiemy. Do wyborów jest już mało czasu, ale ciągle może się pojawić jakaś niespodzianka, której dotąd nie braliśmy pod uwagę.

Michał Jurek-Styczyński - zawodowy youtuber i aspirujący absolwent studiów. Współwłaściciel (mózg projektu, filantrop, wizjoner) kanału ORB. Po godzinach zapalony wędkarz, oddany małżonek i kociarz.

Bartosz Urbaniak - prowadzący programu ORB. W wolnych chwilach próbuje skończyć studia i jakoś przeżyć.