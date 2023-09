"Najważniejsze Wybory", czyli debata Polskiego Radia i "SuperExpressu" z politykami wszystkich komitetów

Zobacz wideo "100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk wymienia najważniejsze punkty

Niedzielną debatę podzielono na cztery części:

pytania w czterech obszarach tematycznych: gospodarka, polityka społeczna, sprawy zagraniczne, światopogląd;

każdy uczestnik debaty zadaje dwa pytania dowolnemu uczestnikowi debaty;

trzy rundy pytań od widzów;

podsumowanie debaty.

Na kolejne pytania odpowiadają: Marcin Kierwiński - Koalicja Obywatelska, Anna Maria Żukowska - Lewica, Dariusz Kacprzak - Bezpartyjni Samorządowcy, Radosław Fogiel - Prawo i Sprawiedliwość, Agnieszka Buczyńska - Trzecia Droga oraz Krzysztof Bosak - Konfederacja. Debatę prowadzą dziennikarz "Super Expressu" Jacek Prusinowski i redaktor naczelny Polskiego Radia 24 Krzysztof Świątek.

Debata Polskiego Radia i "SuperExpressu" z politykami wszystkich komitetów. Imigracja i strefa euro

W pierwszej części padło pytanie o konieczność zmniejszenia tempa zadłużania się Polski, a także opinie na temat prywatyzacji szpitali i strategicznych spółek skarbu państwa. Następnie prowadzący debatę zadali polityczkom i politykom pytanie, związane z imigrantami, które padnie również 15 października, podczas referendum zarządzonego przez rządzących: "Czy powinniśmy przyjmować imigrantów? Jeżeli tak, z jakich kierunków i w jakiej ilości?" Marcin Kierwiński, który odpowiedział jako pierwszy, stwierdził, że "Polska potrzebuje konkretne polityki migracyjnej, by wiedzieć z jakiego kierunku i czy sprowadzać". - Teraz sprowadza się do nas bocznymi drzwiami ludzi z krajów afrykańskich i azjatyckich, tak wygląda polityka PiS - mówił polityk PO.

Polityczka Lewicy Anna Maria Żukowska zastrzegła, że "każdy będzie ratował swoje dzieci, by wyjechać z miejsc, gdzie temperatura jest taka, że nie da się żyć". - Potrzebujemy polityki migracyjnej, potrzebujemy migracji, także nasz rynek - oceniła. Dariusz Kasprzak z Bezpartyjnych Samorządowców zwróciła uwagę, że "ma racjonalne podejście, ugrupowanie bada rynek pracy i jak migranci mogą rozwijać nasz kraj". - Jesteśmy przeciw migrantom socjalnym, którzy korzystają z zasiłków, ale nie pracują. nasze państwo prowadzi fatalną politykę migracyjną, my opieramy się na polityce Australii, opartej na kulturze i nowoczesności. Nie ściągajmy tych obcych kulturowo - dodał.

Polityk PiS-u Radosław Fogiel podkreślił: - Nie ma naszej zgody na migrację przymusową, nie będziemy płacić za migracyjne błędy innych krajów. Nie pozwolimy na sceny jak np. w Szwecji. Agnieszka Buczyńska z Trzeciej Drogi odpowiedziała: - Nie ma u nas dobrze opracowanej polityki migracyjnej, co jest potrzebne, by pozyskiwać osoby, które u nas by pracowały. Krzysztof Bosak z Konfederacji odparł: - Rząd Morawieckiego otworzył najszerzej drzwi na migrację, to też kierunki egzotyczne. Powinniśmy przyjmować taką migrację, która by się mogła integrować z naszym narodem. Z badań wynika, że rząd PiS lepiej traktuje Ukraińców jak Polaków, z tym trzeba skończyć, stawić warunki, a nie przywileje.

W bloku gospodarczym prowadzący zapytali o to, czy Polska powinna przystąpić do strefy euro, a jeśli tak, to kiedy? Kierwiński stwierdził, że jest to pytanie teoretyczne. - Polska gospodarka nie spełnia żadnych norm, w referendum akcesyjnym zdecydowaliśmy się, że to nasz cel kierunkowy, ale wtedy kiedy będziemy gotowi - stwierdził polityk PO. Żukowska stwierdziła, że "o tym się nie rozmawia w polskich domach". - To temat zastępczy dla wielu polityków. Polska nie spełnia zasad przystąpienia do euro, m.in. zasadzie niezawisłości poselskiego sądownictwa. Przypomnę, że to dzięki Lewicy Polska jest w UE - dodała. Kacprzak z Bezpartyjnych Samorządowców: - Trudno patrzeć w przyszłość hipotetycznie, teraz absolutnie nie należy wprowadzać euro - ocenia. Fogiel powiedział, że "PiS jest przeciwny". Buczyńska: - W momencie właściwym to euro trzeba przyjąć, będziemy to popierać, ale to musi być opłacalne dla Polaków, by nie pogorszyło ich życia - stwierdziła. Bosak: - Stanowisko jest jasne: nie, nie powinniśmy przyjmować euro. Własna waluta to samodzielność, kontrola nad rynkami finansowymi. Powinniśmy zachować walutę i odrzucić złe regulacje unijne, między innymi FitFor55.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Ważne terminy dla wyborców

Wybory parlamentarne zaplanowano na 15 października, w godzinach od 7 do 21. Z kalendarza wyborczego wynika, że wyborcy będą mogli złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania w dniach od 1 września do 12 października 2023 roku. W tym samym okresie możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania będą mieli również żołnierze oraz ratownicy odbywający służbę, lub ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania, a także skoszarowani policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej. Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania, do 2 października będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, lub skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Te same grupy wyborców do 6 października otrzymają szansę złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Do 5 października do publicznej wiadomości podane zostaną również informacje o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Szczegółowe informacje o godzinach transportu w dniu głosowania zostaną przekazane wyborcom do 12 października. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania może zostać złożony do 10 października. Do tego samego dnia swój wniosek będą musieli złożyć wyborcy przebywający w czasie wyborów na polskich statkach morskich. Natomiast kapitanowie tych statków mogą zgłaszać wnioski o utworzenie na nich obwodów głosowania do dnia 15 września.

