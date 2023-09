Kaczyński i Witek w Końskich o prawach kobiet. Komentarze: "Kobieta niemalże jak człowiek"

W sobotę (9 września) w świętokrzyskich Końskich odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Na temat praw kobiet wypowiedział się zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Elżbieta Witek. Ich słowa spotkały się z licznymi komentarzami.

Jarosław Kaczyński w Końskich o prawach kobiet: Kobieta też ma prawo do życia i zdrowia

- Godność człowieka i ludzkie życie to wartości Prawa i Sprawiedliwości. Odrzucamy atak na życie bezbronnych, pamiętając jednocześnie, że kobieta w ciąży, kobieta rodząca, też ma pełne prawo do życia i zdrowia - mówił prezes PiS. Wypowiedź ta nie umknęła bez echa w mediach społecznościowych.

"Kaczyński podsumował bestialstwo swoich rządów. 'Kobieta w ciąży TEŻ ma prawo do życia'" - skomentowała tę wypowiedź Aleksandra Galewska z Koalicji Obywatelskiej. "'Kobieta w ciąży ma też pełne prawo do życia, a także do zdrowia i to prawo musi być uznawane'. Wow! Serio? Wydawałoby się, że to oczywiste. Jak się okazuje nie, bo prezes partii rządzącej Kaczyński - niemal od tego stwierdzenia - uznał, że warto rozpocząć kongres programowy PiS" - dodała natomiast dziennikarka "Dziennika Gazety Prawnej" Klara Klinger.

"Jarosław Kaczyński: 'Kobieta w ciąży też ma prawo do życia'. Aha. Dobrze, że 'też'. Bardziej niezręcznie już nie można było się wypowiedzieć" - napisała natomiast Joanna Miziołek z "Wprost" na swoim prywatnym profilu na X (dawniej Twitter). "Fajnie, że kobieta w ciąży TEŻ ma prawo do życia. Niemalże jak człowiek, brawo!" - skonkludował Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski.

Elżbieta Witek podczas konwencji PiS. "Piekło kobiet" połączyła... z Tuskiem

Na temat praw kobiet wypowiedziała się w Końskich jednak także Elżbieta Witek. - Drogie panie, ten program PiS jest dla was - stwierdziła. Marszałkini Sejmu wykorzystała okazję, by zwrócić się do lidera PO. - Pamiętamy wszyscy to cyniczne i takie mroczne hasło "Piekło kobiet", prawda? Panie Tusk, pan ma czelność mówić o piekle kobiet, kiedy chciał pan zmusić ciężko pracujące kobiety, żeby pracowały do 67. roku życia, kiedy podnosił pan ciężko pracującym kobietom na roli o 12 lat wiek, kiedy mogłyby odejść na emerytury? - pytała.

"PiS chyba z focusów wyszło, że jest potężny problem z kobietami. Nie wiem, czy antycharyzmatyczna marszałek Witek, przekonująca, że piekło kobiet było za Tuska, a 'nowoczesne kobiety nie przeklinają na ulicy, tylko zmieniają Polskę' to dobry pomysł, by mu zaradzić" - odniósł się do wypowiedzi Witek publicysta Jakub Majmurek.